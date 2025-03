CSM Constanţa se pregăteşte pentru un meci facil în Liga Zimbrilor

Handbaliştii de la CSM Constanţa nu trec deloc printr-o perioadă foarte bună, însă echipa se menţine pe linia de plutire în Liga Zimbrilor.Formaţia antrenată de George Buricea vine după o victorie importantă obţinută pe terenul celor de la CSM Bucureşti, un succes prin care şi-a mai revenit puţin la capitolul moral.Urmează acum o partidă, teoretic uşoară pentru echipa de la malul mării, în compania celor de la CSM Făgăraş, formaţie care se află pe ultimul loc în Liga Zimbrilor.După succesul de la Bucureşti, Nistor şi compania vor să facă spectacol în faţa propriilor suporteri şi să le mai aducă acestora încă o bucurie imensă, aşa cum o fac atunci când câştigă în Sala Sporturilor „Simona Amânar”.Chiar dacă se vorbeşte de eventuale probleme financiare pe care CSM Constanţa le are şi despre o posibilă plecare a lui George Buricea la finalul sezonului împreună cu mai mulţi jucători importanţi, constănţenii speră că situaţia se va rezolva cât mai repede şi echipa va rămâne pe locurile fruntaşe ale clasamentului.George Buricea avertizează că meciul cu CSM Făgăraş nu va fi deloc unul simplu pentru constănţeni.„Am făcut un meci bun la CSM Bucureşti. Am avut o apărare bună şi un portar aflat într-o zi foarte bună şi de acolo a venit şi diferenţa de scor. Va urma un meci acasă sâmbătă, cu CSM Făgăraş. Dacă ne uităm pe clasament, putem spune că urmează un meci uşor, însă eu am experienţa acestor meciuri şi sunt păţit cu aceste meciuri uşoare. Dacă vă uitaţi la rezultatele lor, au pierdut, dar cel puţin 45 de minute s-au ţinut foarte bine de toate echipele. Sunt sigur că nu vor veni la Constanţa să ne dea punctele fără să ne pună să muncim. Vom avea o perioadă foarte încărcată”, a declarat George Buricea.Antrenorul constănţenilor este, totodată, şi selecţionerul echipei naţionale de handbal masculin a României şi acest lucru înseamnă că are o responsabilitate în plus.George Buricea se pregăteşte împreună cu elevii săi pentru o dublă extrem de importantă împotriva reprezentativei Israelului.„După ce se termină meciul cu Făgăraş, unii dintre noi trebuie să plecăm la Piteşti, acolo unde se reuneşte echipa naţională pentru meciurile cu Israel. Este o dublă foarte importantă şi trebuie să câştigăm ambele meciuri, pentru a menţine şanse de calificare la Turneul Final. Mă voi duce acolo cu o parte dintre jucătorii de la Constanţa şi ne vom întoarce după ultimul meci cu israelienii, pe care îl vom juca la Mioveni. Apoi trebuie să plecăm la Baia Mare, pentru meciul cu Minaur din Cupa României. Este un program infernal, dar de-asta ne antrenăm, ca să jucăm astfel de meciuri şi să ne bucurăm. Pe suporteri îi aşteptăm cu drag şi vrem să vină alături de noi şi să se bucure de meciurile noastre pentru că nu mai avem foarte multe meciuri acasă”, a mai spus George Buricea.