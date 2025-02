Mihai Ochiuleţ, despre situaţia de la CSM Constanţa: „Am strâns din dinți la fiecare veste proastă”

Situaţia incertă din cadrul Clubului Sportiv Municipal Constanţa duce la rezultate slabe pentru echipele de la malul mării în campionat, dar şi în cupele europene.Chiar şi în aceste condiţii, noul director al CSM Constanţa, Mihai Ochiuleţ, încearcă să menţină clubul pe linia de plutire şi să redreseze cât mai rapid situaţia.Acesta a făcut public un scurt raport de activitate pentru o lună de zile, perioadă care a trecut de când Mihai Ochiuleţ a preluat frâiele CSM Constanţa.„Stau de minute bune în fața tastaturii și mă întreb cu ce să încep raportul de activitate la o lună de la numirea ca director al CSM Constanța. Efectiv, nu știu când au trecut 30 de zile în care am avut sute de întâlniri și discuții telefonice cu sportivii, antrenorii, părinții și agenții sportivilor, reprezentanți ai federațiilor sportive, ai instituțiilor de specialitate, ai administrației locale, avocați, furnizori, sponsori. Ușa mea a fost și este deschisă tuturor celor pentru care a fost închisă, tuturor celor care vor să stea de vorbă cu mine, indiferent că doresc să își verse oful, să întrebe, să reclame ceva sau să dea o mână de ajutor clubului. Rezolvarea problemelor pornește întotdeauna de la un dialog onest, virtute de la care mi-am propus să nu fac rabat sub nicio formă.Am oftat împreună cu toți sportivii și antrenorii care nu și-au primit banii din luna iulie a anului 2024 și am zâmbit, împreună, la achitarea unei prime tranșe din datoriile istorice, datorii care vor fi plătite integral, în timp, în funcție de bugetul clubului.Le-am mulțumit celor care ne-au părăsit pentru tot ce au făcut pentru CSM, m-am înclinat și mă înclin în fața tuturor celor care au decis să rămână, să strângem rândurile și să trecem, împreună, peste acest an complicat. Ei sunt cei care îmi dau energia de a merge înainte și încrederea că redresarea clubului nu va dura mai mult de doi ani.M-am bucurat când echipele pe care mulți le vedeau desființate au obținut victorii importante în campionat, dar și atunci când au pierdut, pentru că am văzut determinare în lupta pentru culorile CSM, adică viitor pentru performanță la cel mai înalt nivel.Am strâns din dinți la fiecare veste proastă, de la furnizorii neplătiți, la agenții care presează cu litigii, la fosta conducere care nu mai știe cum să saboteze activitatea cotidiană, la grozăviile din contabilitate, la focurile aprinse lăsate în urmă de un management sinucigaș care, în maximum un an de zile, ar fi dus clubul în faliment.Lista problemelor este lungă, de la mărunțișuri precum lipsa mingiilor de antrenament, până la cele majore, cum ar fi aducerea la zi a salariilor, însă talerul balanței este înclinat de lista oamenilor care iubesc clubul. Aceștia sunt mult mai mulți decât problemele. De aceea, după prima lună de fiere, sunt absolut convins că va veni și perioada de miere. Cu cât vom fi mai mulți în jurul CSM Constanța, cu atât aceasta va veni mai repede”, a transmis Mihai Ochiuleţ.