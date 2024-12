Baschetbaliştii juniori de la CSM Constanţa fac cinste oraşului de la malul mării

Mai mulți juniori și antrenori de la CSM Constanța de la secțiile de baschet masculin și feminin au fost convocați la acțiunile Naționalelor României organizate de Federația Română de Baschet. Antrenorul Kovasch Norbert a participat la cea de-a doua perioadă de pregătire a generației de 2010 la Galați între 28.11.2024 - 03.12.2024.În cadrul Academiei de Baschet „Adrian Bejan” 20 de băieți s-au pregătit intens timp de șase zile sub îndrumarea staff-ului din care face parte și antrenorul nostru. Doi componenți ai echipelor U14M și U15M, Petru Năstăsie respectiv Mihai Pușcașu, au fost convocați la acțiunile naționalei pentru participarea la primul turneu YDF ce a avut loc în Macedonia de Nord unde naționala României U14 a dat piept cu echipele similare ale Turciei, Macedoniei de Nord, Kosovo și Bulgariei.În primul meci al micilor tricolori împotriva Bulgariei, Năstăsie din postura de titular a marcat un punct, a avut 7 recuperări, 1 pasă decisivă, 2 întercepții, în 25 de minute de joc. În al treilea meci câștigat împotriva selecționatei Kosovo, Năstăsie a evoluat 15 minute timp în care a acumulat 9 pt, 7 recuperări, 2 intercepții iar Pușcașu a evoluat 6 minute având o recuperare.În ultimul meci pierdut împotriva Turciei, scor 67-54, Năstasie a marcat 7 pct, având 8 recuperări în 24 de minute petrecute pe parchet iar Pușcașu a contribuit cu 3 recuperări în 5 minute. În urma rezultatelor reprezentativă țării noastre ocupă locul 3 în clasament.Și baschetul feminin U16 a avut o reprezentanță la nivelul lotului național, sportiva Ana-Maria Carp de la CSM Constanța a participat împreună cu România U16 la un turneu de pregătire organizat la Academia de Baschet „Rátgéber” din Ungaria, la Pécs.Acolo România a învins, pe rând, echipele Slavia Trnava (Slovacia) 105-40, Ruzomberok (Slovacia) 75-57, Northampton Neptunes (Anglia) 152-24 și Alba Berlin (Germania) 88-33.În luna decembrie au continuat și acțiunile naționalei României U18 Feminin, acolo unde antrenoarea Volha Tămîrgeanu conduce lotul împreună cu Carmin Popa. Pregătirea centralizată a început pe 16 decembrie, programul acțiunii incluzând și trei meciuri de verificare: cu CSM Târgoviște, la Giurgiu, iar pe 22 și 23 decembrie - la Ruse, împotriva reprezentativei U18 a Bulgariei.Din lotul României U18 Feminin face parte și Amira Bou-Chedid (16 ani), jucătoare care a debutat cu CSM Constanța în Liga Națională de Baschet Feminin în luna octombrie a acestui an.Aşadar, aceasta este dovada vie a faptului că baschetul constănţean are viitor atât la masculin cât şi la feminin.Echipele de juniori de la malul mării fac cinste Constanţei peste tot pe unde îşi desfăşoară acţiunile.Anul 2024 s-a încheiat astfel cu bine pentru tinerii baschetbalişti constănţeni care se pregătesc acum pentru un an 2025 şi mai productiv.