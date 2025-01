Mihai Ochiuleţ a preluat conducerea CSM Constanţa

Primarul Vergil Chiţac a emis dispoziţia prin care conducerea Clubului Sportiv Municipal Constanţa a fost încredinţată lui Mihai Ochiuleţ. Numirea în funcţie a acestuia vine după ce, în luna decembrie, Andrei Talpeș a fost demis din funcția de director al CSM Constanța.„Dragii mei, sper că ați început anul sănătoși, cu bine, alături de cei dragi. În ceea ce mă privește, 2025 vine cu o mare provocare: începând de astăzi, din Dispoziția primarului Vergil Chițac, sunt noul director al Clubului Sportiv Municipal Constanța.De mic, sportul a fost viața mea. În adolescență am practicat volei, înot și fotbal. Am absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu o bursă de studiu Erasmus în Franța, la Caen. Înainte de a fi consilier local, am coordonat activitatea bazelor sportive Tenis Club Easy și Tenis Club Bright, iar după ce m-ați ales să vă reprezint în Consiliul Local Municipal m-am numărat printre miile de suporteri înfocați ai sportivilor și echipelor constănțene care ne reprezintă cu cinste în competițiile naționale și internaționale, inclusiv din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al CSM. Așadar, pot spune că, până acum, am acumulat experiență sportivă din teren, din tribună și din scaunul de conducere, experiență care sunt convins că îmi va folosi și pe care sunt hotărât să o folosesc în noua postură. Știu bine în ce mă bag, niciodată nu mi-a fost frică de greu. Am certitudinea că, împreună cu profesioniștii din interiorul clubului, alături de echipa pe care o voi aduce și de conducerea administrației locale, vom depăși cu bine momentele complicate, vom redresa financiar clubul și vom reveni în top la toate disciplinele. Întrucât activitatea mea va fi centrată pe transparență, eficiență, corectitudine și performanță, vă voi prezenta în viitorul apropiat ce am găsit, ce vreau să fac și cu cine. Cu Dumnezeu înainte! Hai CSM!”, a transmis Mihai Ochiuleţ pe pagina sa de socializare.