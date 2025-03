Voleibalistele de la CSM Constanţa, o nouă înfrângere în faţa campioanei României

Voleiul feminin constănţean încearcă să se menţină pe linia de plutire, însă echipele din Divizia A1 sunt din ce în ce mai puternice şi astfel este foarte greu de „supravieţuit”. Echipa celor de la CSM Constanţa este calificată în play-off-ul campionatului, acolo unde, însă, trebuie să întâlnească cele mai puternice formaţii ale României.CSM Constanța a cedat și în cel de-al doilea meci din play-off-ul Diviziei A1 de volei feminin, susținut contra campioanei României, CSO Voluntari. Formaţia antrenată de Florin Voinea și Radu Began a avut o misiune extrem de dificilă în fața unui adversar care a evoluat sezonul acesta în Champions League.Deținătoarea titlului s-a impus cu 3-0, pe seturi 25-11, 25-22, 25-18. Rămâne evoluția excelentă din parțialul secund, în care voleibalistele noastre au fost mereu în avantaj, iar la 22-20 au avut șansa de a închide setul în favoarea lor. Învinsă cu scorul general de 2-0, CSM Constanța va juca în faza a doua a play-off-ului, pentru locurile 5-8.„Am promis, voiam mai mult, dar din păcate nu s-a putut. În timpul meciului am jucat din ce în ce mai bine şi pe parcursul său am utilizat şi câteva jucătoare care nu prea au prins minute în acest sezon. Chiar dacă am pierdut, jocul ne dă speranţe că avem soluţii pentru meciurile care urmează. Urmează faza a doua a play-off-ului, iar noi de acum încolo vom întâlni adversari mai accesibili. Trebuie doar să fim atenţi şi, de ce nu, să urcăm în clasament”, a declarat Radu Began, antrenor secund CSM Constanţa.„Într-adevăr am încercat să arătăm că meciul din tur, de la Voluntari a fost o greşeală, acolo noi nu ne-am arătat adevărata valoare. Am încercat să ne mobilizăm şi să facem un meci bun. Consider că am alternat momentele bune cu momentele mai puţin bune şi per total ne-a ieşit ce ne-am propus. Mai este de jucat şi pot să spun că după ce am pierdut cele două meciuri cu Voluntari, de acum începe play-off-ul pentru noi. Avem meciuri foarte importante şi trebuie să ne clasăm la final pe o poziţie cât mai bună”, a declarat şi Gabriela Bălae.Aşadar, pentru CSM Constanţa vor urma şi alte meciuri dificile atât pe teren propriu cât şi în deplasare.Chiar dacă nu au reuşit să câştige, fetele de la malul mării au ţinut piept campioanei României şi au reuşit să nu se facă de râs în faţa unei echipe care este obişnuită cu cea mai înaltă competiţie europeană, Liga Campionilor.Atât Florin Voinea, antrenorul principal al celor de la CSM Constanţa, cât şi Radu Began, secundul acestuia, vor încerca să îşi mobilizeze elevele şi să le ducă pe acestea la un nivel cât mai înalt.Totodată, publicul din Sala Sporturilor „Simona Amânar” are un aport important în evoluţia fetelor atunci când evoluează acasă.Suporterii „le dau aripi” voleibalistelor noastre care vor încerca să termine actuala ediţie de campionat cu capul sus.