Clubul Dinamo, sancționat de Comisia de Disciplină a FRF cu 25.000 de lei

Clubul de fotbal Dinamo a fost sancționat, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal cu o penalitate sportivă în valoare de 25.000 de lei ca urmare a comportamentului suporterilor proprii la derby-ul cu FCSB din etapa a 28-a a Superligii.„FC FCSB vs. SC Dinamo 1948 SA - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 25.312 lei”, se menționează în soluția comisiei publicată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.Articolele din cadrul Regulamentului Disciplinar la care au fost încadrate cluburile Dinamo și FCSB fac referire la introducerea, aprinderea și aruncarea de materiale explozive, incediare și fumigene de către suporteri la meciul direct de pe Arena Națională.Tot miercuri, Comisia de Disciplină din cadrul FRF i-a sancționat pentru cartonașele roșii primite pe jucătorii Samuel Teles (Oțelul Galați) - suspendare pentru 2 meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei și Jayskim Dawa (FCSB) - 1 meci și 740 lei.