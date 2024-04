Dinamo, egalată in extremis de Petrolul Ploieşti în faza play-out a Superligii

Dinamo Bucureşti a fost egalată in extremis de Petrolul Ploieşti, scor 1-1 (1-0), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din etapa a doua a fazei play-out a Superligii de fotbal.Dinamo a deschis scorul prin fundaşul brazilian Gabriel De Moura (39), cu un şut de la 12 metri, din pasa lui Gheorghi Milanov. Pentru sud-american a fost primul gol marcat în Superligă.Petrolul a egalat in extremis, prin Gheorghe Grozav (90+13 - penalty), lovitura de pedeapsă fiind acordată de arbitrajul video, după o aşteptare îndelungată, pentru fault comis de Costin Amzăr la Alexandru Musi.Ploieştenii şi-au creat numeroase ocazii de gol, dar au ratat prin Jair (4, 12), Cosmin Hanca (56), Grozav (61), Mario Bratu (87) şi Marian Huja (89).Dinamo are o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri şi un eşec. În sezonul regulat, Petrolul a obţinut un egal cu Dinamo la Bucureşti (1-1) şi a câştigat meciul direct de acasă (1-0).