Constantin Din: „Suntem singura ţară cu trei echipe în fazele superioare ale cupelor europene”

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Constantin Din, a declarat, marţi, că România este singura ţară care la feminin are trei echipe în fazele superioare ale cupelor europene, CSM Bucureşti (sferturile de finală ale Ligii Campionilor), Gloria Bistriţa şi Dunărea Brăila (ambele în turneul Final4 al EHF European League).Prezent la tragerea la sorţi a semifinalelor Cupei României, preşedintele a menţionat că România ar fi putut avea chiar patru dacă CS Rapid Bucureşti nu s-ar fi confruntat cu multe accidentări de-a lungul sezonului.„Vreau să le mulţumesc celor patru echipe calificate în Final4-ul Cupei României pentru parcursul european din acest sezon (n.r. - CSM Bucureşti, CS Rapid, Gloria Bistriţa şi Dunărea Brăila). Eu sunt convins că Rapid Bucureşti, dacă nu s-ar fi confruntat cu foarte multe accidentări, ar fi fost şi ea calificată în fazele superioare ale cupelor europene. Celelalte trei sunt prezente toate în fazele superioare, un lucru extraordinar. Suntem singura ţară care are trei echipe calificate în fazele superioare ale cupelor europene. E un lucru cu care noi ne mândrim, pentru că nivelul campionatului este unul foarte ridicat”, a menţionat el.Constantin Din a speră ca noul trofeu al Cupei României să le motiveze în plus pe jucătoarele celor patru echipe din Final4.„Într-adevăr este un trofeu, o Cupă deosebită. Şi cred eu că şi acest mic obiect o să le dea mai multă dorinţă jucătoarelor celor patru echipe pentru a-l câştiga. Ne bucurăm că modelul ales este unul reuşit”, a menţionat Din.