Constantin Din: „Avem şanse să câştigăm cel puţin o cupă europeană anul acesta”

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Constantin Din, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că performanţa echipelor feminine CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud şi HC Dunărea Brăila, calificate la turneul Final Four al EHF European League, reprezintă un model pentru tinerii handbalişti şi a precizat că România are şanse să câştige cel puţin o cupă europeană în acest sezon.„Bineînţeles că mi-aş dori şi aş fi mult mai mândru dacă aceste rezultate s-ar obţine doar cu jucătoare din România. Faptul că avem două echipe din România calificare în Final4, indiferent dacă sunt jucătoare române sau străine, aceste performanţe nu pot fi decât modele pentru tinerii handbalişti români. E un lucru care ar trebui să ne bucure. Pentru handbalul românesc este un lucru foarte bun, chiar dacă poate în componenţa acestor echipe sunt mai multe jucătoare străine. În România azi este un fenomen handbalistic şi cred că acest fenomen se datorează şi prezenţei unor jucătoare şi jucători de talie mondială. Este un lucru vizibil pentru echipele de copii şi juniori, ei văd că se poate ca o echipă din România să joace o finală a unei cupe europene. E un exemplu clar şi o inspiraţie pentru toată lumea. Eu sunt foarte optimist şi cred că avem şanse să câştigăm cel puţin o cupă europeană anul acesta”, a spus Din.În ceea ce priveşte echipa naţională masculină, preşedintele s-a arătat optimist legat de barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2025 cu Cehia, programat în luna mai.„Echipa naţională masculină a debutat cu noul staff la Brăila, împotriva Macedoniei (de Nord), o selecţionată care cred că în ultimii zece ani nu a lipsit de la niciun turneu final. Şi ne bucurăm că naţionala noastră a avut o altă prestaţie, a arătat un alt joc şi am reuşit să şi câştigăm ambele partide de pregătire. E un lucru bun, pentru că urmează barajul cu Cehia, unul foarte important pentru handbalul masculin românesc. Avem şanse să ne calificăm, eu cred foarte mult în valoarea jucătorilor şi a staffului”, a menţionat oficialul FRH.