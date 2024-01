Constantin Din: "Marele regret al anului este că nu am reuşit calificarea la turneul preolimpic"

„Marele regret este că nu am reuşit să calificăm echipa naţională de senioare la turneul preolimpic. Mergeam cu speranţe la acel turneu final, avem speranţe în continuare că această echipă naţională poate să devină una dintre cele mai bune din lume. E unul dintre obiectivele mele şi cred că avem acest potenţial. Chiar dacă am ratat obiectivul la acest Campionat Mondial, eu cel puţin am văzut o altă abordare, un alt joc al echipei naţionale, mult mai modern şi mult mai eficient. Din păcate, ne-au lipsit câteva goluri în plus ca să putem să ne calificăm, dar avem totuşi palmaresul cu patru victorii şi doar două înfrângeri. Am reuşit să câştigăm acele meciuri cu un joc bun”, a declarat Constantin Din.





