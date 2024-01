Aşteptarea a luat sfârşit. La Constanţa începe Trofeul "Liga Old Boys"

Astfel, sâmbătă, la Sala Sporturilor „Simona Amânar”, competiţia se va deschide de la ora 14:00 cu meciul dintre VDT Construct şi Constructorul Topraisar, aceasta fiind urmat de partida dintre Spartanii Năvodari şi FC Amicii.





De la ora 15:30 intră în scenă FC Ziariştii, formaţie care va de piept cu puternica Săgeata Stejaru, iar apoi, CS Victoria Cumpăna va întâlni campioana en-titre, TTS Voinţa Valu lui Traian.





Începând cu ora 17:00 Liga Ofiţerilor va juca împotriva celor de la FC Farul, iar CS Agigea o va întâlni pe FC Constanţa.



Duminică, 7 ianuarie, meciurile încep de dimineaţă, de la ora 10:00. Prima partidă este cea dintre FC Farul şi CS Agigea, aceasta fiind urmată de meciul dintre CSO Murfatlar şi Liga Ofiţerilor.





Săgeata Stejaru va juca apoi împotriva celor de la CS Victoria Cumpăna pentru ca mai apoi FC Ziariştii să încerce să le facă faţă fotbaliştilor de la FCS Performer.





Constructorul Topraisar va juca împotriva formaţiei Spartanii Năvodari, iar ultimul meci al zilei le aduce faţă în faţă pe Star Farul 2017 şi VDT Construct. Ne aşteaptă, deci, două zile cu fotbal spectacol la Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanţa.





Anul trecut putem spune că TTS Voinţa Valu lui Traian a produs surpriza, încoronându-se campioană în faţa unor echipe foarte puternice.





Fotbaliştii din Valu lui Traian au avut parte şi de o galerie numeroasă şi gălăgioasă care i-au purtat spre victorie la fiecare meci.



Anul acesta bătălia pentru trofeu se va da, cu siguranţă, între mai multe echipe.





Vorbim de FCS Performer, care are în componenţă jucători de fotbal de sală experimentaţi, de Săgeata Stejaru, care ştie foarte bine „cu ce se mănâncă” o astfel de competiţie, de Star Farul 2017 sau de FC Farul.





O pată de culoare a acestui turneu este şi echipa ziariştilor, care anul trecut, chiar dacă nu a trecut de faza grupelor, a avut evoluţii remarcabile în faţa unor adversari puternici.





Rămâne de văzut dacă meciurile din acest week-end vor fi cel puţin la fel de spectaculoase ca cele de anul trecut şi dacă Sala Sporturilor va fi plină, aşa cum s-a mai întâmplat la astfel de evenimente.





