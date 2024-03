Horia Tecău, entuziasmat de revenirea Simonei Halep în echipa României: „M-a uimit”

România va întâlni Ucraina în meciul de baraj pentru turneul final din Billie Jean King Cup, fosta FED Cup, pe 12-13 aprilie 2024.Din echipa României, alături de Ana Bogdan, Anca Todoni și Jaqueline Cristian, va face parte și Simona Halep (32 de ani), sportiva care de curând a revenit pe terenul de tenis în turneul WTA de la Miami (unde a pierdut cu 1-2 la seturi în fața Paulei Badosa), după ce a lipsit din circuit timp de un an și 5 luni, a anunțat antrenorul Horia Tecău (39 de ani).Horia Tecău, actualul antrenor al României la tenis feminin, a susținut că revenirea Simonei Halep pe teren va aduce un plus foarte mare echipei în duelul pe care-l vom avea cu Ucraina la Billie Jean King Cup.„Nu se aștepta nimeni să vină să joace. Noi o vom primi și cu siguranță va aduce un plus foarte mare echipei. E fantastic că este din nou pe teren, atât de repede”, a spus Tecău, într-un interviu acordat jurnalistului Gabriel Morariu.De asemenea, fostul tenismen a mărturisit că a rămas impresionat de prestația pe care a avut-o Halep în duelul cu Paula Badosa de la turneul WTA Miami, după ce și-a petrecut aproximativ 17 luni în afara terenului de tenis.Totodată, Tecău a subliniat că, în urma deciziei luate de Tribunalul de Arbitraj sportiv de la Lausanne (în urma căreia suspendarea primită pentru dopaj a fost micșorată de la 4 ani la 9 luni), imaginea Simonei Halep din spațiul public a fost curățată.„Simona Halep a primit vestea cea bună, s-a curățat imaginea ei. Acum decizia este la ea. Se simte liberă și împăcată. Este foarte greu după atâta timp să vii să joci la un nivel atât de înalt, deși pe mine m-a uimit încă o dată cât de repede a putut să o facă în primul set și cât de aproape a fost să câștige acest meci dificil”, a mai spus Horia Tecău.