Simona Halep, replică pentru contestatari. „Să citească mai bine decizia TAS”

Simona Halep a revenit în țară după ce a participat la turneul de la Miami. Ea a pierdut în primul tur, cu Paula Badosa, scor 6-1, 4-6, 3-6. La ieșirea de pe aeroportul Henri Coandă, în fața microfoanelor, Simona Halep a avut un nou răspuns pentru daneza Caroline Wozniacki, cea care a declarat la Miami Open că jucătorii care au fost depistați pozitiv nu ar trebui să primească wild-card la turnee, o trimitere clară spre statutul jucătoarei noastre.„Nici nu m-am mai gândit la acest subiect. Pot să repet ce am mai zis. Ar fi bine să citească decizia TAS mai bine. Iar dacă nu înțelege, să i se traducă”, a declarat Simona Halep pe aeroport, la revenirea în România, când a fost întrebată despre Caroline Wozniacki.„În primul rând, mereu mi-a plăcut de Simona. Am avut o relație bună. Și în trecut am vorbit deschis despre ce cred în legătură cu dopajul. Ideile mele nu s-au schimbat. Întotdeauna mi-am dorit un sport curat, corect pentru toți. Nu mă refer direct la Simona, dar, dacă cineva trișează intenționat, dacă cineva a fost testat pozitiv...Înțeleg de ce un turneu vrea un nume mare pe tablou, dar eu cred, și nu este un atac la cineva anume, că acești oameni nu ar trebui să primească wild-card-uri!Dacă vrei să revii și a fost vorba de o greșeală, înțeleg, dar trebuie să o iei de jos ca să ajungi înapoi în vârf. Asta e părerea mea despre astfel de lucruri”, a spus Caroline Wozniacki la conferința de presă după victoria în fața Clarei Burel, scor 6-1, 6-4, conform The Tennis Letter.„Când cineva e testat pozitiv pentru că a luat o substanță care să îl facă un atlet mai bun, atunci sunt de acord 100% cu Caroline. Dar situația lui Halep e diferită, ea nu a fost conștientă că a luat ceva. Când Simona a vorbit despre cazul Mariei Sharapova (n.r. - depistată cu meldonium, a primit wild-card-uri la revenire) a arătat modul în care vede ea dopajul, dar și faptul că nu e o trișoare. În mintea ei, Simona crede că nu a trișat, iar eu sunt de aceeași părere”, a declarat Kim Clijsters în podcast-ul lui Andy Roddick, potrivit tennis.com.Sportivei din Constanţa i-a fost oferit un wild card și pentru turneul de la Charleston, ce va începe la finalul acestei luni, însă a decis să refuze invitația.„Charleston începe acum, foarte rapid, aşa că nu voi juca. O să rămân să mă antrenez în Bucureşti. O să încerc să îmi revin aici. Am discutat ceva (n.r. - despre participarea la turneele de la Stuttgart, Madrid şi Roma), dar încă nu s-a stabilit nimic. Îl aştept pe Carlos (n.r. Martinez), vreau să discut cu el înainte să iau o decizie”, a spus Simona Halep.„Sunt încrezătoare în mine, ca persoană, dar ca jucătoare de tenis mai am mult de muncit. O să fie greu să mă întorc acolo unde îmi doresc eu. Dar, ca persoană sunt mult mai bine. Nu am mai simţit presiunea turneului, a fost doar plăcerea să mă întorc. Nu mai contează ce voi face de acum încolo, o să joc de plăcere. Nu ştiu cât voi mai juca. Dar am câştigat ceea ce trebuia să câştig şi ce era corect să câştig, iar asta mi-a dat încredere ca om”, a mai spus ea.