Simona Halep şi-a stabilit programul pentru perioada următoare

Simona Halep (32 de ani) a revenit marți seară pe teren după un an și jumătate. A fost eliminată în turul 1 la Miami de Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), 6-1, 4-6, 3-6. Iar acum își face planuri pentru viitoarele turnee la care poate participa.Ieșită din clasament pentru că nu a jucat din cauza suspendării în scandalul de dopaj, Simona Halep are nevoie de wild-card-uri pentru a putea intra pe tablourile principale la următoarele competiții.Turneul de la Miami reprezintă finalul competițiilor pe hard. Urmează zgura, suprafața preferată a Simonei Halep.Și prima prezență confirmată a Simonei pe zgură va fi la Billie Jean King Cup. Ea revine în echipa României și va juca în barajul cu Ucraina (12-13 aprilie), care va avea loc în Florida, în cadrul Omni Amelia Island Resort.Există posibilitatea ca Simona să mai participe la un turneu înainte de a juca pentru România. Între 1 și 7 aprilie are loc în SUA întrecerea de la Charleston, pe zgură.În 2022, anul în care avea să fie suspendată, Halep trebuia să ia startul la Charleston, dar s-a retras în ultimul moment din cauza unei accidentări.Imediat după meciurile din Billie Jean King Cup, urmează primul turneu important pe zgură: Stuttgart, de categorie WTA 500. Se va disputa între 15 și 21 aprilie, iar cel mai probabil Simona va dori să fie prezentă la acea competiție.Ulterior, la finalul lui aprilie are loc turneul de la Madrid (23 aprilie - 5 mai), unde Halep a triumfat în 2016 și 2017. Urmează Roma (7 - 15 mai) și apoi cea mai importantă competiție pentru Simona Halep: Roland Garros (26 mai - 9 iunie).