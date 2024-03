Simona Halep: „O să fac totul pentru a participa la Jocurile Olimpice”

Jucătoarea de tenis Simona Halep, a cărei suspendare pentru doping a fost redusă de TAS de la 4 ani la 9 luni, a declarat, ieri, pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea de la Dubai unde se antrenează, că va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris.„Şi eu îmi doresc foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dar, dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri o să am o şansă în plus. Mi-aş dori tare mult. Nu am plănuit nimic, nu m-am gândit până acum. Totul este o opţiune, o să fac totul pentru a participa la Jocurile Olimpice, asta e sigur”, a afirmat Halep.Ea a menţionat că şi-ar dori să joace la turneul de la Miami, programat între 19 şi 31 martie, însă o decizie va lua în următoarele zile.