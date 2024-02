Simona Halep: Coşmarul pe care l-am trăit timp de un an şi jumătate s-a terminat. Vă mulțumesc pentru încredere

Fostul lider WTA Simona Halep le-a mulţumit, într-un mesaj postat pe Instagram, tuturor celor care au susţinut-o şi au avut încredere în ea necondiţionat în perioada de după depistarea pozitivă cu o substanţă interzisă.

“Coşmarul pe care l-am trăit timp de un an şi jumătate s-a terminat. Am avut şansa de a-mi prezenta apărarea în faţa TAS, de a demonstra că nu am recurs niciodată la niciun fel de dopaj. Este ceea ce am declarat din prima zi în care am fost acuzată”, a scris Simona Halep.