Momentul adevărului pentru Simona Halep se apropie. Sportiva a plecat la TAS, în Elveţia

Audierile în cazul Simonei Halep au fost stabilite a avea loc între 7 și 9 februarie la Lausanne, la sediul TAS, după un an și patru luni de la testul pozitiv la roxadustat, din august 2022. Simona Halep este nevoită să treacă din nou prin stresul unor audieri în ceea ce privește cazul său de dopaj.Românca în vârstă de 32 de ani se va prezenta în fața TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) sperând într-o pedeapsă mai blândă decât cea de patru ani primită în urma audierilor de la Sport Resolutions.Ca și în cazul tribunalului independent cu sediul la Londra, Simona Halep va fi de o parte, iar ITIA (Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului) de cealaltă parte.Calvarul Simonei Halep a început pe 7 octombrie 2022, atunci când a fost informată că este suspendată provizoriu în urma unui test doping pozitiv. Proba fusese recoltată pe 29 august, după înfrângerea din primul tur de la US Open în fața ucrainencei Daria Snigur.„Dacă va fi menținută sancțiunea, nu știu ce se va întâmpla în următorii trei ani. Visul meu e să mă întorc, indiferent de vârstă. Un lucru e cert: vreau să stabilesc eu cum îmi voi încheia cariera și nu vreau ca acest lucru să se întâmple în altă parte decât pe teren!”, a declarat Simona Halep.Fix la un an și patru luni de la acel moment, românca se va prezenta la Lausanne. În aceste luni, acțiunile Simonei au suferit modificări, mai ales că a avut de înfruntat o nouă acuzație privind nereguli în pașaportul biologic, cereri numeroase din partea ITIA de amânare a prezentării cazului în fața celor trei arbitri de la Sport Resolutions și o suspendare inițială de patru ani.Cea mai evidentă este în ceea ce privește relația sa cu antrenorul Patrick Mouratoglou, tehnicianul pe care-l avea în momentul testului pozitiv.La început cei doi s-au sprijinit unul pe altul, lăsând doar pentru tribunal informația că suplimentul pe care l-a consumat a fost recomandat de echipa francezului. Pe rețelele sociale, au fost pe aceeași lungime de undă până a venit decizia. Distanțarea dintre cei doi s-a petrecut după verdict, indicând faptul că e nevoie de o nouă apărare în fața TAS pentru ca pedeapsa să fie redusă.În aceste 16 luni, românca și-a controlat aparițiile publice. Pe lângă postările de pe Instagram, ea a acordat numai cinci interviuri în momente importante.Primul a venit în aprilie 2023 pentru site-ul Tennis Majors, al cărui cofondator este Patrick Mouratoglou, după ce ITIA a cerut amânarea audierilor.„Nu auzisem niciodată despre roxadustat, așa că nu știam cum aș putea să-l iau și, de fapt, cum ar fi putut să ajungă în urină. După multe investigații, au aflat că a existat o contaminare, o contaminare a suplimentului și de aceea cantitatea era atât de scăzută în corpul meu”, spunea Simona atunci.