Alexandru Pădure: „Mizăm pe câştigarea a trei medalii la Europenele de la Sofia”

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Alexandru Pădure, a declarat, marţi, că mizează pe câştigarea a trei medalii la Campionatele Europene de seniori, programate la Sofia în perioada 12-20 februarie.„Noi mizăm pe câştigarea a trei medalii care să confirme rezultatele pe care le-am avut la Europene de anul trecut de la Erevan. Iar candidatele pentru îndeplinirea acestor obiective sunt fetele care au câştigat medaliile de aur de anul trecut, Mihaela Cambei, Andreea Cotruţa şi Loredana Toma. Aceasta este ultima ediţie a Campionatelor Europene înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris şi penultima competiţie de calificare, ultima fiind Cupa Mondială de la Phuket (Thailanda), care este şi obligatorie”, a afirmat preşedintele.În premieră, la ediţia din acest an a Campionatelor Europene va participa şi delegaţia Statelor Unite ale Americii, care va concura în afara clasamentului.„Este o competiţie inedită, una extrem de interesantă pentru că în premieră va participa şi delegaţia Statelor Unite ale Americii. Sportivii din SUA vor concura în afara clasamentului, deci nu vor putea urca pe podium, dar vor puncta pentru sistemul de calificare la Jocurile Olimpice. SUA va concura la Europene deoarece competiţia continentală panamericană e programată în Venezuela, iar relaţiile dintre cele două ţări nu sunt la cel mai bun nivel în momentul de faţă. Aşa că federaţia din SUA a solicitat sprijinul Federaţiei Europene de Haltere, iar Comitetul Executiv a agreat participarea. Este o premieră absolută la o ediţie a Campionatelor Europene. Au mai fost situaţii în care au fost primiţi cu statut de oaspeţi 1-2 sportivi, dar nu s-a mai întâmplat niciodată ca o echipă întreagă să participe la Europene. S-a mai întâmplat de exemplu ca Azerbaidjan să concureze la o etapă din Africa, însă pentru competiţia continentală europeană este o premieră. În plus, la Europene vor fi prezenţi sportivi din Belarus care vor concura sub steag neutru, precum şi o echipă a refugiaţilor internaţionali, înregistrată la nivelul Federaţiei Internaţionale”, a explicat Alexandru Pădure.