Selecţionerul Edward Iordănescu, absent de la tragerea la sorţi a grupelor Ligii Naţiunilor

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, va lipsi de la tragerea la sorţi a grupelor Ligii Naţiunilor, care va avea loc la Paris, din cauza unor probleme de sănătate, a anunţat, marţi, Federaţia Română de Fotbal.„Selecţionerul României, Edward Iordănescu, nu va putea fi prezent la eveniment. Acesta încă se reface după o boală sezonieră. Naţionala României va fi reprezentată de antrenorul secund Ionel Gane”, informează FRF.Tragerea la sorţi a grupelor Ligii Naţiunilor, ediţia 2024-2025, va avea loc joi, de la ora 19:00, la Paris. Echipa naţională de fotbal a României va evolua în Liga C, fiind în prima urnă valorică.Lituania şi Gibraltar vor disputa un meci de baraj în luna martie pentru a se stabili formaţia ce va fi în Liga C. Învinsa va merge în Liga D.Tragerea la sorţi va începe cu Liga D şi se va încheia cu Liga A. În Liga C există o singură restricţie, Azerbaidjan şi Armenia nu vor putea face parte din aceeaşi grupă. Echipele vor fi extrase din urne în ordine. Mai exact, în fiecare grupă se va extrage câte o echipă din fiecare urnă, începând de la prima şi până la a patra. Poziţia în grupă va fi aceeaşi cu cea a urnei din care este extrasă.