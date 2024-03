Meciuri interesante în weekend, în Liga a Patra din judeţul Constanţa

Fotbalul mic din judeţul Constanţa continuă să propună partide spectaculoase.Liga a Patra a ajuns la etapa cu numărul 23, care va avea loc sâmbătă, toate partidele urmând să se dispute cu începere de la ora 13:00.Aşadar, liderul clasamentului, CS Medgidia, va primi vizita celor de la CS Danubius Rasova, o formaţie situată undeva la mijlocul ierarhiei.Medgidia are un parcurs extrem de bun în acest sezon, aflându-se pe locul 1 cu 51 de puncte.Un alt meci extrem de interesant va fi cel dintre CS Sparta Techirghiol şi CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă.Sparta Techirghiol este pe locul al treilea, cu 46 de puncte şi încearcă să ţină aproape de plutonul fruntaş, iar echipa din Poarta Albă se află pe locul 14 cu 16 puncte, obiectivul principal fiind evitarea retrogradării.CS Poseidon Limanu va avea parte de vizita formaţiei CSO Ovidiu. Trupa din Limanu este pe locul 5, cu 41 de puncte, şi speră să se apropie de formaţiile care s-au distanţat deja în fruntea clasamentului. Echipa din Ovidiu se află abia pe locul 11, cu 26 de puncte.Iubitorii fotbalului din Eforie vor avea parte de un meci tare între echipa lor locală şi AS Viitorul Pecineaga. CS Eforie este pe locul 17 în campionat, cu 8 puncte, în timp ce Viitorul Pecineaga este „lanterna roşie”, cu 6 puncte. Va fi aşadar un duel între ultimele două clasate din campionat, astfel că miza este una foarte mare în ceea ce priveşte evitarea retrogradării.Se va juca fotbal şi în oraşul Constanţa, acolo unde echipa AS Portul Constanţa va primi vizita celor de la CS Agigea. Portul se află pe locul 12, cu 21 de puncte, iar echipa din Agigea are un parcurs destul de bun, ea clasându-se momentan pe locul al patrulea, cu 46 de puncte.CS Năvodari va evolua acasă, pe stadionul „Flacăra”, acolo unde va ajunge echipa CS Viitorul Cobadin.Năvodărenii sunt pe locul 9, cu 33 de puncte, în timp ce formaţia din Cobadin se află pe locul 6, cu 39 de puncte.Ultima partidă care va avea loc sâmbătă se va disputa între CS Victoria Cumpăna şi CS Farul Tuzla.Cumpănenii, antrenaţi de fostul mare jucător farist, Vasilică Cristocea, vor încerca să obţină victoria în faţa propriilor suporteri. Victoria Cumpăna se află în prezent pe locul 10, cu 26 de puncte, în timp ce CS Farul Tuzla este pe 16, cu 10 puncte.Acestea sunt aşadar meciurile care vor avea loc în week-end în judeţul Constanţa.Vremea se anunţă una bună aproape în toate localităţile unde vor avea loc partidele, astfel că microbiştii se pot bucura de fotbal.Chiar dacă vorbim doar de nivelul Ligii a Patra, meciurile din această serie sunt de multe ori mai spectaculoase decât cele din Liga Întâi.Rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile şi care vor fi învingătoarele acestei etape cu numărul 23.