Zeljko Kopic (Dinamo): „UTA e un adversar redutabil, trebuie să jucăm cu atitudine pentru a câştiga”

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că UTA este un adversar redutabil, care se luptă pentru calificarea în play-off, de aceea jucătorii săi trebuie să joace cu atitudine pentru a reuşi să câştige cele trei puncte puse în joc.„Etapa trecută cu Iaşi consider că am meritat mai mult decât acel punct, dar când joci în deplasare până la urmă un egal e mereu un rezultat bun. Acum întâlnim UTA, un club important al României. Am respect faţă de antrenorul de acolo, domnul Rednic. Eu şi jucătorii ştim că ne aşteaptă un meci greu, dar în faţa propriilor suporteri sperăm să jucăm un fotbal bun şi să câştigăm cele trei puncte atât de importante pentru noi. Suntem conştienţi că UTA este un adversar redutabil, însă în faţa fanilor noştri trebuie să jucăm cu intensitate, cu atitudine pentru a câştiga”, a afirmat tehnicianul croat.