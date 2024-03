Echipa naţională de fotbal a României, pregătită pentru amicalul cu Irlanda de Nord

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal, Edward Iordănescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că încearcă să privească meciurile amicale cu Irlanda de Nord şi Columbia ca şi examene pentru EURO 2024, dar a subliniat că deciziile finale în ceea ce priveşte lotul nu le va lua acum.Echipa naţională a României întâlneşte Irlanda de Nord, în 22 martie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Capitală şi Columbia, la 26 martie, de la ora 21:30, pe Civitas Metropolitano din Madrid, în două partide amicale înaintea participării la EURO 2024.„Mai sunt lucruri pe care trebuie să le punem la punct, sunt corecţii care trebuie făcute în raport cu exprimarea echipei, deci e foarte mult de muncă în continuare. Dacă vrem să fim competitivi la EURO e nevoie de mult mai mult decât am făcut până în acest moment. Însă, în acelaşi timp, e foarte important să ţinem de lucrurile bune, am construit o fundaţie, au fost anumite lucruri care ne-au ajutat să ne calificăm. Încercăm să vedem aceste meciuri amicale ca şi examene pentru EURO, dar nu luăm acum deciziile finale pentru că mai sunt paşi importanţi de făcut”, a afirmat el.„Să fac selecţia nu mi-a fost greu. Fiecare are dreptul la opinie, însă de fiecare dată deciziile au fost ale mele pentru că responsabilitatea totală a fost a mea. Acum, cu această calificare, cred că s-a dublat şi numărul de selecţioneri, fiecare are variantele lui de lot, primul «unsprezece». Avem probleme, da, suntem conştienţi de ele. Multe le pot influenţa, foarte multe, nu, pentru că ce se întâmplă la cluburi ţine foarte mult de jucători. Şi eu trăiesc cu sufletul la gură fiecare weekend, ca ei să joace, să aibă minute cât mai multe, dar în final eu îmi doresc ca băieţii noştri să fie în concurenţă cu propria persoană şi să încerce să ofere cea mai bună versiune a lor. La final vom trage linie, vor fi decizii pe care le vom lua pentru că vom încerca să mergem acolo cu lotul cel mai competitiv şi să fim acoperiţi pe posturi”, a explicat Iordănescu.Tehnicianul a mers pe continuitate în ceea ce priveşte lotul convocat pentru aceste amicale, dar a atras atenţia că fiecare jucător trebuie să lupte pentru poziţia lui.„Eu spun că în cazul acestei selecţii am luat cea mai logică decizie, am apelat la continuitate. Pentru că am vorbit despre omogenitate, despre relaţii de joc, de o echipă naţională pe care lumea să o ştie pe de rost. Nu am văzut niciun motiv acum pentru a face schimbări. Aceşti băieţi au produs calificarea, au schimbat trendul şi după mulţi ani au dus naţionala la un turneu final. Asta nu înseamnă că cineva are garantat postul pentru EURO. Fiecare trebuie să lupte pentru poziţia lui. Ce am făcut în grupă nu ne mai ajută deloc la European, acolo e alt joc, ne aşteaptă un cu totul alt nivel. De acum înainte vedem cine va fi şi cine nu va fi cu noi la European”, a afirmat selecţionerul.Edward Iordănescu va avea o întâlnire cu preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, după meciurile amicale cu Irlanda de Nord şi Columbia, în care se va discuta despre prelungirea contractului său, scadent la finalul Campionatului European din Germania.