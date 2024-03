România, timidă în amicalele dinaintea EURO 2024, însă, încrezătoare

Echipa naţională de fotbal a României a avut parte în ultimele zile de două meciuri de verificare înaintea participării la Campionatul European din vară, din Germania.Elevii lui Edi Iordănescu au întâlnit mai întâi vineri Irlanda de Nord, cu care au remizat pe Arena Naţională, scor 1-1, iar marţi au dat piept pe marele stadion Wanda Metropolitano, din Madrid cu reprezentativa similară a Columbiei.Partida a părut să fie una la îndemâna sud-americanilor, care au condus la un moment dat cu scorul de 3-0, însă meciul s-a terminat 3-2 pentru columbieni, echipa noastră punând presiune pe adversar în ultimele minute.Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edi Iordănescu, a declarat, marţi seara, după înfrângerea din amicalul cu selecţionata Columbiei, scor 3-2, că meciul a fost un test de maturitate din care jucătorii săi trebuie să înveţe.„A fost un test util, cel mai important test pe care echipa naţională îl are sub comanda mea şi un test pe care mi l-am dorit. Am acceptat acest test în cunoştinţă de cauză, ştiam ce urma să întâlnim, o forţă mondială, o echipă completă. Şi nu întâmplător Columbia a bătut Germania, Spania, Brazilia. Aşa că pentru noi a fost un test util din care cu siguranţă învăţăm lucruri. Acest meci a fost un test de maturitate. Le-am spus băieţilor că trebuie să învăţăm din astfel de momente, să ne inspirăm, să ne verificăm unde suntem. Bineînţeles că nu sunt mulţumit de rezultat, dar sunt mulţumit de eforturile depuse şi de faptul că echipa dă mereu tot ce are mai bun indiferent de adversar”, a afirmat Iordănescu la postul Digisport.El a subliniat că jucătorii din străinătate care nu evoluează la cluburi trebuie să facă eforturi pentru a se impune.„În următoarea perioadă marea provocare pentru băieţi, cei care au probleme la club, este să se impună. Nu poţi să ţii nivelul la astfel de jocuri dacă nu poţi să alergi, nu poţi să câştigi dueluri. Cu mici excepţii, iar Ianis Hagi a fost o excepţie azi. El a intrat foarte bine meciul trecut şi a intrat excelent acum. A adus personalitate în joc şi a şi marcat. Am stat azi-noapte până târziu cu staff-ul şi ne-am gândit, pentru că doream să începem cu el. Dar ne-am gândit la ce riscuri sunt, a jucat acum 4 zile 20 de minute, iar în campionat în ultima perioadă doar câte 3-4 minute sau nu a jucat. L-am folosit la Bucureşti, iar acum dacă îl băgam de la început nu ştiam cum reacţionează, aşa că am preferat să îi dăm minute în repriza a doua şi până la urmă a intrat bine. Dar e altceva când joacă. Pe Man l-aşi fi folosit din primul minut, dar am vrut să îi dăm minute şi lui Moruţan, aşa cum am vrut să îl vedem şi pe Nedelcearu, şi pe Opruţ. Horaţiu Moldovan la fel a dat tot ce are mai bun azi, dar trebuie să meargă la club şi să se lupte, să se impună. Avem încă prea puţini jucători la un nivel foarte bun. Nu mă bucură că unii au mers la mai bine dar joacă mai puţin. De Radu Drăguşin avem nevoie să se impună şi să devină o certitudine. Pe el l-am schimbat pentru că la pauză s-a simţit puţin încărcat, aşa e când nu joci, organismul reacţionează. De aceea spun că au nevoie de minute şi când au minute atunci vom avea o altă perspectivă. Şi eu vă asigur că naţionala României este în creştere şi poate să facă o figură chiar frumoasă la European”, a explicat Iordănescu.