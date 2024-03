„Furtună” pe piaţa asigurărilor auto. Preţurile cresc mai ceva ca Făt Frumos!

Este din nou agitaţie pe piaţa asigurărilor din România, după ce Ministerul Finanţelor a propus prelungirea plafonării tarifelor RCA până la data de 30 iunie, în contextul în care există încă un dezechilibru între cerere şi ofertă. Cine câştigă şi cine are de pierdut?„Am publicat în transparenţă o propunere de prelungire a plafonării tarifelor RCA până la 30 iunie 2024. Asta pentru că, la 31 martie, expiră prelungirea adoptată la finalul lui 2023, când am propus să fie păstrate ca preţuri de referinţă pentru poliţele RCA valorile din 28 februarie 2023, fiind permisă o ajustare a poliţelor de 6,8% - echivalentul ratei prognozate a inflaţiei.Este o soluţie temporară, în contextul în care există încă probleme nerezolvate în piaţa asigurărilor auto, care se traduc printr-o piaţa caracterizată de un dezechilibru între cerere şi ofertă”, a transmis ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, potrivit căruia problemele din piaţa asigurărilor îşi vor găsi răspunsul odată cu modificările legislaţiei naţionale privind asigurările RCA.Statistica nu arată deloc bine. Astfel, la 31 decembrie 2023, din 10 milioane de vehicule din parcul naţional auto, doar şapte milioane erau asigurate. În acelaşi timp, datele arată că, într-un singur an, se produc peste 25.000 de accidente în toată ţara. În plus, în perioada ianuarie - martie 2024, au fost înregistrate peste 21.000 de solicitări de alocare a asiguraţilor cu risc ridicat, ceea ce înseamnă că fiecare asigurător RCA a preluat aproximativ 2.600 de astfel de asiguraţi.Socoteli care dau cu restNu arată deloc bine nici socoteala concretă, cea a constănţenului de rând, care vrea să-şi asigure autoturismul.„Anul trecut, pentru o Dacie din 2021, am plătit 630 de lei, poliţia valabilă pe 12 luni, cea mai ieftină variantă. Acum, trebuie să reînnoiesc poliţa, iar brokerul m-a anunţat că am de plată 790 de lei, tot cea mai ieftină variantă. O creştere semnificativă, de 160 de lei faţă de anul trecut, mult peste procentul de inflaţie. Cum e cu plafonarea tarifelor, dacă există asemenea diferenţă?”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Leonard D., contributor.În plus, ofertele societăţilor de asigurare sunt dezavantajoase dacă optaţi pentru perioade mai mici de timp, de trei sau şase luni.„În general, asiguratorii încurajează achiziţia poliţei pe un an întreg. Să vă dau un exemplu concret. Pentru un Renault, an de fabricaţie 2008, asigurarea pe un an costă 810 lei, pe şase luni, 675 lei, iar pe trei luni, 575 lei. Trebuie menţionat însă faptul că, în eventualitatea în care vindeţi între timp autoturismul, vi se returnează banii pentru perioada care ar fi urmat să fie acoperită”, a explicat Vladimir S., broker de asigurări.Câştigă „rechinii” din piaţăO poziţie tranşantă vizavi de decizia de prelungire a plafonării preţurilor au avut-o reprezentanţii Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), în opinia cărora o astfel de măsură este deosebit de periculoasă şi va da ocazia unor jucători din piaţa de asigurări să justifice un viitor faliment care va fi plătit tot de către asiguraţi, ca şi precedentele.„Prelungirea plafonării tarifelor RCA nu numai că nu ajută cu nimic, dar creează şi probleme. Preţurile cresc indiferent de plafonare, iar companiile de asigurări vor avea ocazia să dubleze preţurile, la finalul perioadei de aşa-zisă plafonare, sub pretextul că până atunci nu au fost creşteri de tarif. Tipul acesta de intervenţie alungă atât actualii investitori din piaţa de asigurări, cât şi pe cei interesaţi să intre în piaţa din România, ceea ce va face să rămână pe piaţă doar actualii «rechini» care vor avea monopol şi vor creşte preţurile oricât vor dori.Deşi pare un ajutor oferit românilor, o asemenea măsură nu creează niciun beneficiu consumatorilor de asigurări, lucru evident în perioada în care a fost aplicabilă aşa-zisa plafonare, când tarifele RCA practicate de asigurători au crescut cu zeci de procente faţă de tarifele anterioare. ASF a asistat neputincioasă la aceste creşteri. Asigurătorii au încasat de la noi sume fabuloase, iar la persoane fizice, în perioada de plafonare au crescut tarifele cu 8-10%”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, 27 martie, de confederaţie.