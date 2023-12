Val de nemulţumire pe piaţa asigurărilor RCA. Este aşteptată o explozie a preţurilor!

2024 va aduce cu sine scumpiri pe linie - taxe, impozite, energie, alimente, pentru toate vom plăti mai mult. Incertitudinea pluteşte şi în ceea ce priveşte costul poliţelor RCA. Guvernul a aprobat, la începutul lunii octombrie, prelungirea măsurii de plafonare a preţurilor doar până la finalul anului 2023. Ce va fi din ianuarie? Dumnezeu cu mila!Ape tulburi pe piaţa asigurărilor RCA, zguduită anul acesta de falimentul Euroins. Efectele „seismului” sunt departe de a fi trecut, ele fiind doar atenuate/amânate de intervenţia statului, cu acea plafonare a preţurilor valabilă până la 31 decembrie. Un artificiu care nu rezolvă fondul problemei, care nu va ţine o veşnicie şi care provoacă dureri de cap de ambele părţi ale „baricadei”: atât asiguratorii, cât şi asiguraţii au motive îndreptăţite de nemulţumire.Nu ascundeţi problemele sub preş!Continuarea plafonării RCA pune o presiune uriaşă pe asiguratori, ce creşte riscul ieşirii altor jucători dintr-o piaţă care are oricum doar şase companii autorizate şi reglementate în România şi încă două care activează în baza paşaportului european.„Prelungirea îngheţării tarifelor RCA este departe de a fi un «medicament minune». Din contră, ar putea duce din nou la rezultatele la care toţi am fost martori în urma plafonării din 2016. Preţul poliţelor RCA este influenţat de numărul mare de accidente, de despăgubirile disproporţionate şi nu întotdeauna corect prezentate, de unde decurg o serie de factori ce pot fi soluţionaţi inclusiv prin demersurile legislative promise de Guvern în contextul plafonării. Însă dialogul trebuie să fie unul tehnic şi nu unul populist”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte-director general al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).Asigurătorii plătesc taxe şi contribuţii în creştere, de la 6,6% pentru RCA în 2021, la circa 13% în 2023. În opinia lor, actuala lege şi-a demonstrat limitele de multe ori, iar „măsurile provizorii, aşa cum este cea de îngheţare a tarifelor RCA, nu fac decât să ascundă problemele sub preş”.La rândul lor, reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR) susţin că plafonarea tarifelor poliţelor RCA contribuie la restrângerea concurenţei şi întârzie intrarea de noi jucători în această piaţă.„Problema fundamentală a pieţei locale de asigurări RCA este numărul redus de jucători de profil şi, implicit, concurenţa insuficientă pe acest segment de piaţă, situaţie evidenţiată şi de raportul anual ASF privind industria asigurărilor în anul 2022, în care se menţionează că primele trei societăţi pe piaţa RCA aveau o cotă cumulată de 72%”, a declarat preşedintele UNSICAR, Dorel Duţă.„O posibilă măsură ar fi simplificarea procedurilor de autorizare şi reducerea la cel mult şase luni a duratei procesului de autorizare pentru companiile interesate să investească în piaţa de asigurări din România”, a adăugat preşedintele UNSICAR.De asemenea, ASF, alături de ceilalţi participanţi la această piaţă, ar putea să iniţieze misiuni de promovare a industriei asigurărilor din România în rândul mediului de afaceri naţional, cât şi în rândul companiilor internaţionale.În urmă cu peste 15 ani, pe piaţa RCA din România erau prezente peste 15 companii de profil, în timp ce, la finele anului 2022, erau activi doar nouă jucători, dintre care doi sunt din afara ţării.„Reducerea numărului de ofertanţi a diminuat dispersia riscurilor preluate în asigurare de către companiile de profil, cu impact asupra tarifelor RCA”, a explicat Dorel Duţă.Decizii în funcţie de bugetIată ce spun şi şoferii, oamenii simpli care, până la urmă, vor fi cei „arşi” la buzunare.„Să sperăm că, până la urmă, statul, împreună cu asiguratorii, va găsi soluţia cea mai bună pentru a opri explozia preţurilor. Puterea de cumpărare a scăzut enorm, rod al inflaţiei, iar întreţinerea unei maşini a devenit un lux - asigurare, verificare ITP, carburant, rovignetă, cauciucuri de iarnă şi câte şi mai câte. Personal, până acum am optat şi pentru asigurarea obligatorie, şi pentru Casco. Să vedem ce costuri vor fi, decizia de prelungire pentru Casco va fi în funcţie de buget”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Laurenţiu G., cadru didactic, şofer constănţean.Motivele de îngrijorare ale populaţiei sunt extrem de îndreptăţite. În calculul valorii unei poliţe RCA, se ţine cont de mai multe aspecte, precum capacitatea cilindrică a motorului, vârsta şi istoricul asiguratului, dacă a avut sau nu accidente la activ etc. Pe internet, se pot face simulări de preţuri, iar rezultatele nu arată deloc bine. Spre exemplu, un tânăr şofer, cu vârsta până în 30 de ani, care conduce o maşină comună, gen Volkswagen Passat 1,9 tdi, va avea de plată aproximativ 3.300 de lei, iar costurile cresc semnificativ în cazul unui bolid cu motor de 5.000 cmc.„Mai mult ca sigur, voi trece noua maşină pe numele părinţilor. Sunt pensionari, nu au fost niciodată implicaţi în incidente, va fi vorba despre un preţ mult mai mic. Dar nu este normal să se ajungă la astfel de artificii, piaţa trebuie cumva reglementată”, este de părere Cătălin V., student constănţean.