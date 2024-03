Măriri de preţuri, sancţiuni, opţiuni limitate! Piaţa poliţelor RCA se pregăteşte să dea în clocot

Şoferii constănţeni au ieşit cu bine din iarna cea blândă. Mulţi nici măcar nu şi-au echipat automobilele cu anvelope de sezon, au făcut economie, însă primăvara ar putea să le aducă o mare „bucurie”: o explozie a preţurilor poliţelor RCA.Piaţa asigurărilor auto, zguduită din temelii, anul trecut, de falimentul Euroins, este pe punctul de a da din nou în clocot. Un nou scandal arde la foc mocnit, dar are mari şanse de a se transforma într-o veritabilă vâlvătaie. Şi asta după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis un set de propuneri de modificare a stabilirii preţului poliţelor RCA, care ar putea duce la scumpirea poliţelor cu cel puţin 30-40%.„ASF pregăteşte acum modificări legislative pentru a elimina până şi posibilitatea de a avea reduceri de preţ pentru poliţele RCA. 80% din propunerile actuale de modificare a legii 132/2017 vor duce la creşterea preţurilor pentru poliţele RCA cu 30-40%! Toate aceste propuneri vin de la asigurători şi aceştia s-au străduit permanent, în ultimii ani, să le transforme în lege. Scăderea claselor de bonus este visul lor de a ne arunca direct în malus, astfel încât să nu mai putem cere vreun bonus care oricum nu ni s-a dat absolut deloc în ultimii şapte ani”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR).Parcurgând setul de propuneri transmis de ASF, regăsim, într-adevăr lucruri extrem de sensibile, unele la care şoferii trebuie să fie foarte atenţi. Astfel, în situaţia în care, dintr-un motiv sau altul, un posesor de autoturism nu îşi reînnoieşte poliţa RCA în 30 de zile, acesta va pierde bonusul acumulat în decursul anilor.„Nerespectarea continuităţii obligaţiei de asigurare RCA pentru o perioadă mai mare de 30 de zile - Art. 2, punctul 10, litera e. Concret, dacă aţi reuşit să obţineţi în ani de condus ireproşabil o clasă de bonus 8, care presupune o reducere de 50% a preţului la RCA, dar nu vă reînnoiţi poliţa RCA în decurs de 30 de zile de la expirarea acesteia, pierdeţi bonusul acumulat în toţi aceşti ani.E valabil şi pentru motociclişti, deşi circulă doar câteva luni pe an, dar ar trebui să plătească RCA şi pentru lunile de iarnă”, atrag atenţia reprezentanţii organizaţiei.Fără poliţe valabile o lunăDe asemenea, amenzile de circulaţie vor scădea bonusul acumulat în anii în care s-a condus fără accidente, fiind acum luate în considerare contravenţiile şi sancţiunile aplicate de personalul Poliţiei Române privind încălcarea regulilor pentru circulaţia vehiculelor care denotă un comportament neadecvat în trafic, ce conduce la un risc ridicat de accidente.„Companiile de asigurări vor avea mână liberă să interpreteze în favoarea lor orice abatere a unui şofer şi să îi majoreze preţul la RCA prin pierderea bonusului la calculul preţului RCA”, se mai arată în comunicatul COTAR.O altă propunere controversată este dispariţia poliţei RCA valabilă o lună, iar noile perioade de asigurare ar fi de trei luni, şase luni sau 12 luni.„Practic, se restrâng opţiunile şoferilor de a cumpăra poliţe RCA pentru o lună, nu se ţine cont de durata necesităţii reale a clientului, care în multe situaţii nu corespunde cu cele dorite de ASF şi piaţa de asigurări”, precizează sursa citată.O propunere de… Cascadorii râsuluiLaurenţiu C. este şofer constănţean, pensionar, şi, interesat de subiect, a studiat şi el propunerile cu pricina, iar una dintre acestea este de… Cascadorii râsului.„Citeam şi nu-mi venea să cred ce citesc, ce gogomănie. Citez: asiguratul RCA îşi va putea suspenda valabilitatea poliţei RCA pentru o perioadă limitată de timp, doar dacă autovehiculul nu va staţiona în acea perioadă pe domeniul public! Dacă nu o las în curte sau garaj, ar urma să fiu sancţionat contravenţional! Păi, dacă stau la bloc, unde să o las? Să o iau cu mine, în dormitor? E ceva de noaptea minţii, de n-ar fi de plâns, ar fi de râs”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Laurenţiu C..Privind şi partea plină a paharului, la capitolul plusuri, putem include propunerea ca sancţiunile pentru şoferii care nu au RCA să crească.„Cred că trebuie să fii inconştient ca, în ziua de azi, când străzile sunt pline de maşini de zeci, chiar sute de mii de euro, să circuli fără asigurare”, a adăugat pensionarul constănţean.