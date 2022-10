CSM Constanţa, set câştigat în faţa vicecampioanei CS Dinamo Bucureşti

Evoluţie curajoasă pentru CSM Constanţa în super-duelul de campionat cu CS Dinamo. Nou promovată în eşalonul de elită, formaţia de pe litoral a lăsat impresia că poate furniza marea surpriză, însă a pierdut din turaţie în setul al treilea, iar bucureştenii au punctat decisiv.La Sala Sporturilor din Constanţa, voleibaliştii antrenaţi de Răzvan Parpală au avut o misiune extrem de dificilă în meciul din etapa a patra a Diviziei A1, în care adversari au fost cei de la CS Dinamo Bucureşti, vicecampionii României.La o lună după ce şi-a adjudecat Supercupa României, Dinamo a revenit pe litoral pentru o nouă demonstraţie de forţă şi s-a impus în faţa CSM-ului Constanţa cu scorul de 3-1 (25-20, 20-25, 25-16, 25-14).„Simt că puteam mai mult, dar s-a văzut experienţa celor de la Dinamo, şi-au arătat valoarea în momentele cheie ale jocului. Noi am avut două seturi foarte bune, pe unul l-am şi câştigat. În setul al treilea, după faze spectaculoase, s-a rupt ceva la punctul 10 şi am picat.Avem un tur de campionat foarte greu, întâlnim echipele de top acasă, iar pe cele mai accesibile, în deplasare. Ne vom lupta în fiecare meci, încercăm să obţinem cât mai mult, sper să ne şi descurcăm”, a declarat, la finalul partidei cu Dinamo, antrenorul Răzvan Parpală.Pentru CSM Constanţa, au jucat: Darlaczi 16 p, Vidoni 10, Druţă 8, Frîncu 5, Grigore 4, St. Jean 5, Arquez, Asmarandei, Muscină, Gavriz.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: CS U Cluj - SCM U Craiova 0-3, CSU Ştiinţa Bucureşti - SCM Zalău 0-3, CS Ştiinţa Explorări Baia Mare - CSM Arcada Galaţi 1-3, CSA Steaua Bucureşti - CS Rapid Bucureşti 3-0, Unirea Dej - CSM Suceava 3-0.În clasament, lideră este CSA Steaua Bucureşti (11 puncte), urmată, în ordine de SCM U Craiova (10 p), CS Dinamo Bucureşti (9 p) şi CSM Arcada Galaţi (8 p, un meci mai puţin disputat).XXXÎnfrângere şi pentru voleibalistele de la CSM Constanţa, care, în etapa a doua a Diviziei A2, au întâlnit, în deplasare, pe CSM Bucureşti.După un prim set pierdut la 21, jucătoarele antrenate de Florin Voinea şi Radu Began şi l-au adjudecat de o manieră categorică pe următorul, la 13, şi au condus ostilităţile în setul al treilea până la 19-18. A fost momentul psihologic al meciului, gazdele reuşind şase puncte consecutive pentru 24-19 şi 25-20 la final.Chiar şi aşa, voleibalistele constănţene au dat senzaţia că pot împinge partida în decisiv, dar, de la 21-20, lucrurile nu au mai mers atât de bine. Două atacuri în fileu au înclinat definitiv balanţa în favoarea bucureştencelor, care s-au impus în setul al patrulea cu 25-22 şi au închis jocul, 3-1 scor final.CSM Constanţa nu va avea meciuri oficiale în următoarea perioadă, întrucât Dacia Mioveni s-a retras din campionat. Astfel, constănţencele vor reveni la fileu abia în data de 26 noiembrie, când vor juca, în deplasare, cu Sport Plus Brăila.Foto: Facebook / CSM Constanţa Volei