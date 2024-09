CSM Oradea, la a treia victorie consecutivă în preliminariile Ligii Campionilor la polo

CSM Oradea a învins-o pe PAOK Salonic cu scorul de 11-8 (2-1, 5-1, 2-3, 2-3), sâmbătă seara, în Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” din Oradea, în Grupa C din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.Orădenii au condus permanent şi s-au impus fără mari emoţii.Filip Gardasevic a fost cel mai bun om al echipei clasate pe locul al treilea în Superliga Naţională în sezonul trecut, cu 5 goluri. Pentru formaţia de pe Crişul Repede au mai înscris David Belenyesi (2 goluri), Tiberiu Negrean (1), Ivan Gusarov (1), Manuel Klutsch (1) şi Petar Velkic (1).Pentru PAOK au punctat Christos Bitsakos (3), Spytholeon Karatzas (2), Nikolaos Tsolakoudis (1), Marin Delic (1), Jesse Koopman (1).CSM Oradea a reuşit a treia sa victorie consecutivă în grupă.Echipa antrenată de Petar Kovacevic conduce în clasament, cu 9 puncte (3 jocuri), urmată de Spandau 04 Berlin, 6 p (3 j), AN Brescia, 3 p (2 j), PAOK, 3 p (4 j), Enka Istanbul, 0 p (2 j).Sâmbătă seara va avea loc partida Enka - AN Brescia (20:30), iar duminică sunt programate ultimele meciuri, Spandau - Enka (10:00) şi CSM Oradea - AN Brescia (12:00).Prima clasată se califică în grupele LEN Champions League, iar celelalte patru formaţii vor continua parcursul european în LEN Euro Cup.