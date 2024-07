Alexandru Matei: „Ne asumăm un obiectiv foarte îndrăzneţ la Paris, o clasare în primele opt locuri”

Preşedintele Federaţiei Române de Polo (FRP), Alexandru Matei, a declarat că obiectivul echipei naţionale masculine la Jocurile Olimpice de la Paris este unul foarte îndrăzneţ: clasarea în primele opt locuri.„Obiectivul naţionalei la Jocurile Olimpice de la Paris este unul foarte îndrăzneţ. Având în vedere rezultatele mai recente ale primei reprezentative la Jocurile Olimpice, şi anume 1996 - locul 11 şi 2012 - locul 10, ne dorim foarte tare să depăşim aceste performanţe. Aşa că obiectivul oficial este clasarea în primele 8 la Paris. Este, după cum am spus, un obiectiv foarte îndrăzneţ, va fi foarte greu având în vedere şi grupa din care facem parte, dar asta ne propunem”, a afirmat Matei.„Eu spun totuşi să rămânem cu picioarele pe pământ şi să nu ne gândim la ceea ce am făcut în 1976 (n.r. locul 4), pentru că şi locul 8 este un obiectiv îndrăzneţ. Dar acesta este un obiectiv asumat de jucători, staff tehnic şi cu mine. Ni-l dorim foarte tare şi pentru el muncim. Ultimele rezultate ne dau speranţe că putem să luptăm de la egal la egal cu adversarele noastre pentru a ne îndeplini acest obiectiv. Ce s-a întâmplat la Montreal în '76 e doar un vis frumos la care Federaţia Română de Polo poate ajunge în câţiva ani buni de acum încolo. Mai e de muncit până acolo”, a adăugat el.Preşedintele are încredere în jucătorii primei reprezentative despre care spune că având o strategie corectă pot pune probleme oricărei echipe din grupă.„În grupa noastră este campioana mondială en titre (n.r. - Croaţia), este vicecampioana mondială en titre (n.r. - Italia) şi este vicecampioana olimpică (Grecia). Deci sunt trei forţe care au demonstrat la ultimele competiţii majore. Mai le avem în grupă pe Muntenegru şi SUA, echipe cu care eu cred că avem şanse să jucăm de la egal la egal. Şi la fel, să încercăm acelaşi lucru cu Grecia. Asta nu înseamnă cu meciurile cu Croaţia şi Italia sunt pierdute din start. Nu! Noi ne vom face jocul nostru, chiar dacă nivelul de valoare este semnificativ între România şi Croaţia, de exemplu. Cu o strategie corectă şi cu o dorinţă cum au arătat băieţii în ultimele 5-6 luni vom pune probleme oricărei echipe din grupa noastră”, a spus şeful FRP, explicând că lotul naţionalei pentru Paris este stabilit în proporţie de 99%, dar va fi definitivat de stafful tehnic în zilele următoare.