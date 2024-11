Daniel Niculae, instalat ca preşedinte executiv la FC Hermannstadt

Fostul internaţional Daniel Niculae a fost instalat oficial, joi, ca preşedinte executiv al clubului de fotbal FC Hermannstadt, a anunţat gruparea sibiană pe pagina sa de Facebook.Niculae s-a despărţit pe 7 iunie de FC Rapid, unde a ocupat un post similar.Fostul atacant Daniel Niculae a fost unul dintre jucătorii de referinţă ai formaţiei Rapid, pentru care a înscris 97 de goluri. El a câştigat un titlu de campion cu Rapid la tineret, unul la seniori, în 2003, a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei UEFA în 2006 şi a câştigat de două ori Cupa României şi de două ori Supercupa României. De asemenea, a fost cel mai bun marcator al Rapidului în campionat, în două sezoane consecutive (2004/2005, 2005/2006).În cariera sa a mai evoluat la echipele AJ Auxerre, AS Monaco, AS Nancy şi Kuban Krasnodar, Astra Giurgiu.Daniel Niculae a devenit preşedinte-jucător la Rapid, în 2017, când echipa giuleşteană era în Liga 4, de unde a plecat un an mai târziu. A revenit apoi în liga secundă (2021), în postura de preşedinte, reuşind să ducă din nou Rapidul pe prima scenă a fotbalului românesc după 6 ani.Acţionarul minoritar al clubului FC Rapid, Victor Angelescu, a anunţat, la 21 mai, că gruparea bucureşteană nu îi va prelungi contractul lui Daniel Niculae. Acesta a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la finalul lunii aprilie, fiind acuzat că l-a plătit şi a ajutat pe liderul galeriei Rapid, Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, să achiziţioneze şi să introducă ilegal materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.