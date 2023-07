Daniel Pancu a preluat postul de selecţioner al naţionalei României U21

Fostul internaţional Daniel Pancu a preluat, miercuri, postul de selecţioner al echipei naţionale a României U21, după ce Federaţia Română de Fotbal nu a mai prelungit contractul cu Emil Săndoi, în urma rezultatelor nesatisfăcătoare de la EURO 2023.Până în acest moment, Daniel Pancu, 45 de ani, a ocupat funcţia de selecţioner al naţionalei U20, iar în contract are ca obiectiv calificarea la Campionatul European U21 din 2025, găzduit de Slovacia.„Aş dori să mulţumesc tuturor celor din federaţie pentru încrederea acordată, pentru că mi s-a dat şansa să continui această muncă începută acum un an. La început nu eram foarte încrezător într-o colaborare pe termen lung, dar m-am adaptat repede, este un mediu în care m-am simţit foarte bine. E o zi importantă, cea mai importantă din cariera mea de antrenor de până acum şi îmi doresc foarte mult să reuşim să ne bucurăm împreună de a patra prezenţă la un turneu final a echipei naţionale de sub 21. Obiectivul este clar calificarea la turneul final, pentru că, vrem nu vrem, echipa naţională U21 obligă în acest moment. După trei prezenţe, nu se gândeşte nimeni decât la calificare. Cu siguranţă nu va fi uşor, este o grupă grea, complicată. Calificările se pot obţine şi cu un penalty apărat în minutul 97 şi cu un rezultat de egalitate împotriva unei echipe deja calificate la turneul final, s-a obţinut o calificare şi datorită organizării acestui turneu final. Sper ca eu la rândul meu să fac astfel încât să reuşim să avem continuitate”, a declarat Pancu.