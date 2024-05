Dănuţ Coman: „Mă întorc într-un moment greu la FC Argeş, îmi doresc să reconstruiesc acest club”

Fostul portar Dănuţ Coman a declarat, marţi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial în funcţia de preşedinte al echipei de ligă secundă FC Argeş, că se întoarce într-un moment greu, dar că îşi doreşte să reconstruiască acest club.„Nu a fost o decizie uşoară de luat. Am plecat în 2005 de la FC Argeş la Rapid şi m-am întors acum, după 19 ani. M-am întors într-un moment greu, dar îmi doresc foarte mult să reconstruim acest club şi să-l readucem acolo unde ne dorim toţi. Şi mai ales ne dorim să reziste, să aibă continuitate, să aibă o infrastructură adecvată, decât să ajungem în Liga I. E adevărat, toţi ne dorim să ajungem cât mai rapid în Liga I, dar e foarte important ca acest club să facă paşii corecţi, să reconstruim atât la nivel administrativ, cât şi la nivel sportiv. E un nou început şi voi pune prima cărămidă din punct de vedere sportiv. Eu mi-aş fi dorit să găsesc FC Argeş în Liga I, dar fotbalul nu îţi oferă garanţii, fotbalul nu e matematică”, a afirmat el.„Am venit cu tot sufletul aici, am încredere foarte mare în domnul primar. Am toată deschiderea şi sper ca împreună să facem lucruri deosebite la Piteşti. Am nevoie de toată lumea, am nevoie de suporteri, trebuie să fim o adevărată familie pentru a reuşi tot ceea ce ne-am propus. Sunt foarte liniştit, deşi responsabilitatea este foarte mare. Sunt liniştit pentru că văd bucuria oamenilor şi sunt mândru că nu m-au uitat. Aşa că nu îmi rămâne decât să muncesc zi de zi, iar toată energia şi tot ceea ce am învăţat în aceşti ani le voi pune în slujba acestui club. Sper ca împreună să ne bucurăm de succese”, a menţionat Coman, care a recunoscut că a avut şi trei oferte de la cluburi din Superligă.