Edward Iordănescu: „Trebuie să compensăm lipsa experienţei internaţionale”

Selecţionerul Edward Iordănescu, a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, că la EURO 2024 echipa naţională de fotbal a României trebuie să compenseze lipsa experienţei internaţionale, comparativ cu Ucraina, Slovacia şi Belgia, cu energie şi cu un suflet mare.„Presiunea acum este mai frumoasă ca oricând, şi sunt două variante ori te laşi copleşit de ea, ori vrei să încerci să o valorifici. Şi asta am făcut în această perioadă din punct de vedere emoţional. Şi eu şi echipa suntem pregătiţi, este o provocare pentru noi şi pentru jucători. Pregătirea psihologică este un moment important. Este clar că la turneul final suntem cei mai lipsiţi de experienţă internaţională din grupa noastră, sunt cifre. Ucraina este la al patrulea european consecutiv, sunt foarte mulţi jucători care au mai participat, ştiu cum să gestioneze, au trecut prin momentele astea. Slovacia e la al treilea european consecutiv. Despre Belgia nu ştiu ce ar mai trebui să spunem. Trebuie să compensăm din nou cu energie, cu suflet mare şi în acelaşi timp trebuie să fim pregătiţi pentru fiecare moment în parte. Fiecare moment va fi o provocare, trebuie să pregătim echipa pentru ca impactul pe care îl vom resimţi acolo să fie folosit în mod constructiv”, a declarat Iordănescu.„Echipa naţională face ultimii paşi către un turneu final mult aşteptat, e un moment pentru care am muncit. Am făcut eforturi şi sacrificii, rămâne un moment atras de eforturile băieţilor, e un moment pe care îl pregătim cu maximum de entuziasm, bucurie, dar, în acelaşi timp, cu o doză de mare de responsabilitate, pentru că e trecerea la următorul nivel. Acum vorbim de cu totul altă provocare. Am arătat că suntem competitivi pentru a ne califica, să câştigăm grupa neînvinşi, dar acum provocarea mare este să facem pasul către următorul nivel şi să arătăm că suntem suficient de competitiv pentru a produce un turneu final bun. E momentul, acum mai mult ca niciodată, să facem front comun şi să încercăm să facem cinste României”, a completat acesta.