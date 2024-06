EURO 2024. Vincenzo Montella, selecționerul Turciei: "Am scris istorie..."

Turcia "a scris istorie", la 16 ani după epopeea de la EURO 2008, s-a bucurat miercuri selecţionerul italian Vincenzo Montella, după victoria cu 2-1 împotriva Cehiei, sinonimă cu accederea în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal din Germania."Am scris istorie, am fost cea mai tânără echipă turcă care a ieşit din grupe începând din 2008, iar acum avem noi obiective", a declarat Montella în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului de la Hamburg, arbitrat de românul Istvan Kovacs."Echipa a muncit mult şi merită această calificare'', a spus Montella, înainte de a adăuga: "Am fost ţinta unor critici care nu au fost justificate şi am triumfat".După eliminarea cehului Antonin Barak, în minutul 20, "am fi putut suferi ceva mai puţin, dar asta sporeşte fericirea noastră", a afirmat Montella. "În seara asta (miercuri, n. red.) vrem doar să sărbătorim calificarea după atâtea sacrificii, dar de mâine (joi, n. red.) vrem să continuăm să facem istorie', a promis Vincenzo Montella.Turcia va înfrunta în optimile de finală selecţionata Austriei, marţi, la Leipzig, iar selecţionerul Turciei avertizează că elevii săi vor avea o misiune grea, în condiţiile în care viitoarea sa adversară "a obţinut primul loc într-o grupă dificilă", din care au mai făcut parte Franţa, Olanda şi Polonia, fiind "o selecţionată care evoluează ca o echipă de club, cu multe automatisme".Turcia s-a impus miercuri seară prin golurile marcate de Hakan Calhanoglu (51) şi Cenk Tosun (90+4), în timp ce pentru cehi a punctat Tomas Soucek (66).