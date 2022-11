Fotbal / S-a încheiat a doua sesiune de formare UEFA Coach Educators

Școala Federală de Antrenori (SFA) și Academia Națională de Fotbal (ANF) au organizat, în această toamnă, a doua sesiune de formare UEFA Coach Educator, pentru a găsi, perfecționa oferi acest statut altor 22 de antrenori români selecționați pentru procesul de licențiere UEFA din România.În perioada octombrie-noiembrie 2022, cursanții au participat la cursuri teoretice și practice susținute de către Dany Ryser și Dariusz Pasieka, specialiști în pregătirea formatorilor de antrenori și evaluatori ai sistemului de licențiere UEFA din România. Aceștia au abordat teme precum: „Principiile învățării adulților și învățarea bazată pe realitate”, „Comunicare și feedback”, „Leadership și diferite tipuri de cursanți” și aspecte despre „Evaluarea formativă și sumativă” sau „Mentoratul în cadrul unui club de fotbal”, informează Federaţia Română de Fotbal.Cursanții selectați au fost 14 antrenori din teritoriu, cei care s-au axat pe dobândirea de cunoștințe și competențe necesare formatorului de antrenori (UEFA Coach Educator) pentru licențele UEFA B și A, respectiv opt responsabili cu procesul de licențiere UEFA C din cadrul Asociațiilor Județene de Fotbal. Aceștia se adaugă celor 46 de antrenori care au fost deja pregătiți în cadrul primei sesiuni din lunile mai-iunie 2022 și care dețin în prezent statutul de Formator de antrenori licența UEFA A/B/C.Partea practică a jucat un rol esențial, accentul fiind pus pe colaborarea și comunicarea constantă între cursanți. Participanții au creat prezentări pe teme specifice, le-au susținut în fața colegilor, cei care ulterior i-au evaluat oferindu-le feedback constructiv. În plus, au elaborat antrenamente pe grupe de vârste din rolul de coach educator developer, supervizor, coach educator, cursant observator. Acest mod de lucru este promovat de UEFA și este necesar într-un context de formare, dezvoltare și perfecționare a adulților.Cei opt responsabili cu procesul de licențiere UEFA C din cadrul Asociațiilor Județene de Fotbal au avut oportunitatea de a înțelege impactul pe care fotbalul de bază îl are la nivel național, rolul definitoriu pe care un proces corect administrat și livrat poate aduce beneficii pe termen lung asupra întregului fenomen fotbalistic.Ei au fost inițiați în teme precum „Profilul și rolurile unui formator de antrenori pentru licența UEFA C”, „Pregătirea și livrarea unei sesiuni de antrenament pentru fotbalul de bază”, toate acestea corelate cu „Conceptul și implementarea filosofiei FRF de formare a antrenorilor”.Foto: Federaţia Română de Fotbal /frf.ro