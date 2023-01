Fotbal / S-a lansat programul de voluntariat UEFA Under 21 Championship

Peste 250 de voluntari vor contribui la succesul unui nou eveniment fotbalistic major în România.Miercuri, 18 ianuarie, s-au deschis oficial înscrierile pentru programul de voluntariat al UEFA Under 21 Championship Georgia-România 2023. Programul este deschis tuturor persoanelor care vor împlini vârsta de 18 ani până la data de 1 iunie 2023 și care vor să-și îmbogățească experiența personală contribuind la succesul unui eveniment sportiv major, informează Federaţia Română de Fotbal.La fel ca în cazul UEFA EURO 2020, când peste 800 de voluntari au făcut parte din echipa care a organizat patru meciuri la București, și de această dată programul de voluntariat pentru UEFA Under 21 promite o experiență de neuitat.Voluntarii vor fi o parte integrantă din organizarea UEFA Under 21 Championship, iar programele de voluntariat vor fi implementate de structurile locale de organizare din cele două țări. Echipa de management al voluntarilor din cadrul acestei structuri va fi responsabilă de recrutarea, instruirea și gestionarea voluntarilor în timpul evenimentului.Programul de voluntariat va fi disponibil atât în București, cât și în Cluj-Napoca, iar fiecare voluntar va fi alocat unuia din cele patru stadioane gazdă ale competiției: Giulești, Steaua, Cluj Arena și Dr. Constantin Rădulescu.Voluntarii selectați să facă parte din echipa de eveniment pot alege să contribuie la unul dintre cele 10 proiecte:Venue ManagementVenue BroadcastingMedia Services and OperationsCommercial OperationsMatch OrganisationAccreditationHospitalityTicketingCeremoniesVolunteer Management.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro