Fotbalistele norvegience, după meciul cu Farul, își doresc să viziteze Constanța

Echipa feminină a clubului FC Farul Constanţa va susţine un meci extraordinar de important în cea mai galonată competiţie europeană, Liga Campionilor.Sâmbătă, 7 septembrie, cu începere de la ora 15:00, la Ovidiu ajunge formaţia norvegiană Valerenga, o echipă cu tradiţie în fotbalul feminin.Nordicele se află deja de câteva zile în Constanţa, acolo unde au fost primite extrem de frumos de Ana Enăştescu, profesor şi traducător, reprezentanta Asociației „Limba Norvegiană” Constanța.Aceasta le-a întâmpinat pe norvegience şi le-a explicat în câteva cuvinte despre cultura din România. Mai mult decât atât, le-a oferit fiecăreia dintre ele mici cadouri, pentru ca acestea să îşi amintească cu drag despre ţara noastră.„Eu promovez tot ceea ce înseamnă cultura norvegiană. Vreau să le arăt românilor cât de frumoasă este această ţară. Cu această ocazie am fost foarte încântată să aud că echipa Valerenga, din Oslo, vine la Constanţa pentru a susţine meciul din Liga Campionilor cu FC Farul Constanţa. Mi se pare minunat că oraşul nostru va găzdui un asemenea meci. Pentru mine este superb să fiu împreună cu norvegienii. În timpul mesei de prânz, le-am făcut fetelor o mică surpriză şi le-am oferit mici atenţii. Le-am dat câteva suveniruri şi câte o ciocolată tradiţională din România cu ambalajul colorat în culorile drapelului nostru naţional”, a declarat Ana Enăştescu.Norvegiencele au venit în România cu un obiectiv clar: victoria în meciul cu Farul.Însă, până la meci, s-au bucurat şi de frumuseţile Constanţei, de Marea Neagră, de soare, care lor le lipseşte şi de cultura dobrogeană.„Ne simţim plăcut impresionate de ţara voastră. Nu ne-am aşteptat să fim primiţi de cineva din România care să vorbească limba norvegiană. Suntem diferiţi ca şi cultură. Nu am reuşit să vedem mare lucru din oraş, având în vedere că avem un program foarte încărcat. Am vizitat un centru comercial din Constanţa şi după meci vrem să vizităm Centrul Vechi şi clădirea voastră superbă, Cazinoul”, a declarat Iselin Sandnes Olsen.Tuva Lotte, una dintre cele mai valoroase jucătoare ale norvegiencelor, este extrem de încrezătoare înaintea meciului de la Ovidiu.A recunoscut faptul că a mai jucat meciuri la nivel înalt şi nu se teme de echipa constănţeană.„Avem emoţii constructive înainte de acest meci foarte important pentru noi. Nu este prima dată când jucăm un asemenea meci, de o asemenea importanţă. Suntem foarte focusate şi ne dorim, bineînţeles, victoria. Nu am mai fost în România până acum. Aveţi o ţară extraordinar de frumoasă şi un oraş, la malul mării, superb”, a spus şi Tuva Lotte Leschbrandt Espas.