Fotbaliştii de la Farul Constanța au trecut de vizita medicală. „Pentru noi rezultatele bune sunt victoriile”

Primul meci oficial din 2025 va avea loc la 20 ianuarie, de la ora 17.00, când Farul va întâlni, pe teren propriu, pe UTA Arad, în etapa a 22-a din Superligă.La vizita medicală de sâmbătă dimineață au participat 31 de jucători, printre care s-au aflat și juniori din cadrul Academiei Hagi - portari: Alexandru Buzbuchi, Răzvan Ducan, David Barbu; jucători de câmp: Ionuț Cercel, Dan Sîrbu, Mihai Bălașa, Bogdan Țîru, Ionuț Larie, Gustavo Marins, Gabriel Dănuleasa, Cristi Ganea, Gabriel Buta, Victor Dican, Nicolas Popescu, Ionuț Vînă, Carlo Casap, Eduard Radaslavescu, Andrei Ciobanu, Luca Banu, Narek Grigoryan, Gabriel Iancu, Iustin Doicaru, Ionuț Cojocaru, Alexandru Stoian, Patrick Budescu, Costyn Gheorghe, Luca Băsceanu, Ianis Avramescu, Denis Alibec, Rivaldinho, Robert Mustacă.David Barbu, al treilea portar din lotul Farului are 16 ani și este titularul echipei U19. De asemenea, alături de echipa mare a Farului se va pregăti și puștiul de doar 14 ani Patrick Budescu.O noutate mai este și Costyn Gheorghe, în vârstă de 16 ani, titular de bază la echipa U19 a constănțenilor. Luca Băsceanu, care are doar o apariție pentru Farul în Superligă, se va pregăti și el alături de echipa mare, la fel ca și Ianis Avramescu.De asemenea, și Robert Mustacă, jucător cu o singură apariție pentru Farul, în Cupa României Betano, va face parte din lotul ales de Gică Hagi pentru perioada următoare.Primul meci oficial al celor de la Farul în 2025 va avea loc pe 20 ianuarie, de la ora 17:00, când echipa lui Gică Hagi va găzdui meciul cu UTA Arad, în etapa 22 a Superligii.În ceea ce privește obiectivele sale, Denis Alibec vrea să prindă play-off-ul alături de Farul și să înscrie cât mai multe goluri.„Sper să prindem play-off-ul și să ajungem cât mai departe în Cupa României. Îmi doresc să fiu sănătos și să-mi ajut echipa cu cât mai multe goluri. Vacanța a fost foarte scurtă, dar asta este. A fost doar de-o poză.N-am sărit peste sarmale, dar am învățat să mă reglez un pic, să zic așa.E mult mai bine să rămânem aici (n.r. – la Constanța). Avem nevoie să stăm cât mai mult împreună și să ne pregătim foarte bine. Pentru noi rezultatele bune sunt victoriile. Din cele nouă meciuri rămase trebuie să câștigăm cât mai multe. Ar fi prima oară în cariera mea când n-aș prinde play-off-ul, sper să nu se întâmple. Nu vrem să ne uităm în jos în clasament. Ne uităm la cele șase (n.r. – din play-off), e mai bine acolo”, a spus Alibec după primul antrenament din anul 2025.