Ghinion pentru Sorana Cîrstea. Tenismena nu ştie dacă va mai putea juca

Sorana Cîrstea, cel mai bine clasată jucătoare din România, e nevoită să ia o pauză de la tenis din cauza unei probleme medicale serioase. Sportiva de 34 de ani suferă de fasceită plantară de mai multe luni și singura metodă viabilă pentru a se recupera e să întrerupă orice activitate fizică pentru o perioadă.După un 2023 de vis, în care a făcut sfert la US Open, sfert la Indian Wells și semifinală la Miami, Sorana Cîrstea a ajuns la porțile top 20 WTA și spera ca sezonul în cursă să o aducă în premieră în rândul celor mai bune 20 de jucătoare din lume.Din păcate pentru ea, evoluțiile au fost tot mai slabe, de la semifinala reușită la Dubai rezultatele nefiind cele așteptate. Cîrstea a pierdut ultimele 7 meciuri jucate, fiind eliminată în primul tur la toate cele 3 Grand Slamuri de anul acesta, iar explicația pentru prestațiile sub așteptări stau într-o problemă medicală. Sori a anunțat că va lua o pauză de la tenis în următoarea perioadă, în speranța că se va putea recupera total.„În ultimele 5 luni m-am luptat cu fasceită plantară severă. Am făcut tot posibilul să joc și să nu ratez turneele mari. Dar am ajuns într-un punct în care durerea e insuportabilă, e foarte greu să mă antrenez și singura soluție rămasă e să iau o pauză. Nu știm pentru moment cât de mult va dura până când îmi voi reveni, dar voi face tot posibilul să fiu pe teren înapoi cât de curând posibil”, a anunțat Sorana Cîrstea.