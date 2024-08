Gică Hagi amenință că vinde Farul! „O să dau acțiunile, rămân cu 10%!”

După ce a dus Farul Constanța la cel mai înalt punct din istorie pe plan intern, câștigând titlul de campioană în urmă cu două sezoane, Gică Hagi trage din nou un semnal de alarmă și anunță că vinde pachetul majoritar de acțiuni.Hagi spune că planul e să rămână doar cu un procent de 10% din acțiuni și să continue ca antrenor. Managerul tehnic al alb-albaștrilor și principalul acționar al clubului în acest moment cere din nou sprijinul constănțenilor și al orașului pentru a duce echipa la un alt nivel.„Ne trebuie putere, iar aceasta vine când ai bani. Dacă vrem altceva, să trecem la alt nivel, să vină banii, stadionul, puterea. Dacă nu, poate fi și chinuială. Farul are multe de făcut, de aceea nu am plecat la lotul național. Încă sunt foarte multe de făcut ca să devină un club foarte mare și să facă performanță la nivel intern, să se bată cu cele mai bune, și să ajungă în Europa. Este nevoie de timp și sperăm să se facă lucrurile cât mai rapid. Mai mult de atât, eu nu pot să mai fac. Să nu aveți speranță că voi face mai mult decât am făcut. Știți de ce? Am luat campionatul, Cupa și Supercupa. Ce pot să iau mai mult? Să se mai întâmple încă o dată peste 2,3 ani. Am produs jucători, 61 am debutat în prima ligă. Mai stau încă 10 ani? Deja, la anul fac 60. Cât o să mai stau? Sunt și eu om. Viața la mine este din ce în ce mai scurtă. O să las loc și la ceilalți mai tineri. Farul o să fie forever, este al tuturor. Toți constănțenii, toți dobrogenii trebuie să înțelegeți că Farul este al vostru. Hagi doar a crezut în Farul, a fost primul când s-a făcut unirea. Pentru că Farul este singurul brand în Constanța, ca și club. Cine îl va conduce în viitorul apropiat? Nu știu, vom vedea. Unde va ajunge Farul? Nu știu. Depinde de anumite lucruri, noi trebuie să ținem cu noi. Farul este brandul numărul 1 în zona Dobrogei și, mai ales, a Constanței și cred că reprezentăm destul de bine Constanța la nivel național”, a declarat Hagi la conferința de presă premergătoare meciului cu Hermannstadt.