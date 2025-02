Gură de oxigen pentru FC Farul Constanţa. „Marinarii” au învins ultima clasată, Gloria Buzău

FC Farul Constanţa dă semne de revigorare în actuala ediţie din Superliga României. Echipa de la malul mării a obţinut luni seară o victorie extrem de importantă în faţa ultimei clasate, Gloria Buzău.Formaţia lui Gheorghe Hagi a învins-o dramatic pe Gloria Buzău, cu scorul de 1-0 (0-0), la Ovidiu, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.Victor Dican (90+1) a adus victoria echipei antrenate de Rege, cu o lovitură de cap din 6 metri, la cornerul executat de Andrei Ciobanu.La Gloria a debutat în acest meci atacantul olandez Kevin Luckassen (ex-Farul).Farul nu a pierdut în ultimele sale patru meciuri de acasă, înregistrând două victorii și două egaluri.Gloria are trei înfrângeri consecutive. Buzoienii au pierdut în ultimele șapte deplasări și au doar un punct în ultimele 11 deplasări.În tur, Gloria s-a impus cu 1-0.Gheorghe Hagi nu a putut sta pe bancă la acest meci, el fiind suspendat, astfel că a văzut partida din biroul său de la baza sportivă care îi poartă numele.„Un meci în care n-am făcut lucrurile cum trebuia, nici defensiv, nici ofensiv. Destul de lenți ofensiv. Greșeli multe. Ar trebui să fim mult mai conectați, cu o atitudine mult mai bună. Vor, își doresc, dar trebuie să schimbăm ceva pentru că o să fie foarte greu.Jucătorii care au intrat trebuiau să facă mai bine. Reușita nu vine dacă tu nu împingi lucrurile, mai ales în ultimii 35 de metri. Să combini, să ai execuții, să fii limpede la minte, lucruri importante pe care nu le-am avut în seara asta”, a spus Gică Hagi în direct la Digisport.„Va fi un an greu pentru noi, din toate punctele de vedere. Jucătorii trebuie să joace mai bine în deplasare. Orice meci vine e greu pentru noi. Ne liniștim o zi-două și apoi ne încărcăm. Totul în fotbal durează o zi. Că e o victorie sau un eșec, durează o zi”, a mai declarat Hagi.Farul se află în acest moment pe locul 10 în Superliga României, cu 31 de puncte, iar pentru formaţia de pe litoral urmează un nou meci de foc.„Marinarii” se deplasează pe „Arcul de Triumf”, acolo unde vor da piept cu Dinamo Bucureşti, echipă aflată într-o formă foarte bună.Doar primele şase echipe din Superliga României se vor califica în play-off la finalul sezonului regulat, iar Farul are şanse foarte mici să facă parte dintre ele.În acest moment, ultimul loc care duce în play-off este ocupat de Rapid Bucureşti, care are 39 de puncte.Lupta este una acerbă şi suspansul va fi menţinut cu siguranţă până în ultima etapă.La vârful clasamentului se dau „bătălii” grele. Pe prima poziţie se află CFR Cluj, cu 46 de puncte, la egalitate cu FCSB, care are însă un golaveraj inferior. Pe locul al treilea este Universitatea Craiova, cu 45 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului al patrulea, Universitatea Cluj.