Handbal / CSM Bucureşti, ţinută în şah de Brest Bretagne, în Liga Campionilor. Cristina Neagu, gol în ultima secundă

Echipele feminine de handbal CSM Bucureşti şi Brest Bretagne Handball (Franţa) au terminat la egalitate, scor 30-30 (15-18), partida de la Sala Polivalentă, contând pentru penultima etapă a Grupei A a Ligii Campionilor.Un meci cu multe răsturnări de scor, Cristina Neagu aducând un punct CSM-ului cu o aruncare reuşită în ultima secundă.Pentru CSM Bucureşti (antrenor Adrian Vasile), au înscris Cristina Neagu 9 goluri, Siraba Dembele Pavlovic 5, Emilie Hegh Arntzen 4, Marina Sudakova 4, Crina Pintea 3, Malin Larsen Aune 2, Grace Zaadi Deuna 2, Elizabeth Omoregie 1.Marie Skurtveit Davidsen a parat 7 şuturi (26,92%), Evelina Eriksson a apărat patru (33,33%), iar Laura Glauser, unul.Iată şi celelalte rezultate înregistrate în partidele grupei:Vipers Kristiansand - Krim Mercator Ljubljana 36-31FTC-Rail Cargo Hungaria - SG BBM Bietigheim 28-23DHK Banik Most - Odense Handbold 19-37.Clasament1. CSM Bucureşti 22 puncte2. Vipers Kristiansand 21 p3. Odense Handbold 16 p4. FTC-Rail Cargo Hungaria 13 p5. Brest Bretagne Handball 12 p6. SG BBM Bietigheim 10 p (+22)7. Krim Mercator Ljubljana 10 p (-8)8. DHK Banik Most 0 p.Primele două clasate se califică direct în sferturile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 3-6 vor juca un play-off pentru accesul în sferturi.În ultima etapă, sunt programate partidele Odense Handbold - FTC-Rail Cargo Hungaria, SG BBM Bietigheim - DHK Banik Most, Krim Mercator Ljubljana - CSM Bucureşti (toate pe 12 februarie) şi Brest Bretagne Handball - Vipers Kristiansand (11 februarie).