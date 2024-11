Ianis Hagi vrea să calce pe urmele tatălui său. „Visul meu este să ajung în America”

Internaţionalul Ianis Hagi a afirmat că îşi doreşte să calce pe urmele tatălui său, Gheorghe Hagi, şi să joace la Cupa Mondială din 2026 de când a aflat că se va disputa în SUA.„Am vrut să terminăm acest an într-o notă pozitivă. Am câştigat grupa şi ne bucurăm că pe frigul care a fost luni au venit să ne susţină fanii României şi am reuşit şi să jucăm bine, nu numai să câştigăm meciul. Am reuşit să ne mobilizăm, chiar dacă am primit un gol, am reuşit să punem din nou presiune cât mai sus, să-i ţinem departe de poarta noastră şi apoi au venit şi golurile spectaculoase, mai ales al lui Răzvan Marin. Noi ne doream progres de la o acţiune la alta, pentru că ştiam că să ajungi la un Campionat Mondial înseamnă mai mult decât atât. Îmi doresc să mergem în America, este un vis al nostru în familie de cânds-a anunţat că se joacă în America. Mi-am dorit să ajung acolo, să ajung în cea mai bună formă”, a afirmat Hagi la Prima TV.El s-a arătat mulţumit de faptul că Mircea Lucescu l-a folosit titular la partida cu Cipru şi că i-a dat încredere în ciuda faptului că nu evoluează la echipa sa de club, Rangers, evitând să comenteze dacă îşi doreşte să părăsească formaţia scoţiană.