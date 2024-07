Irina Deleanu: „Participarea la JO de la Paris este benefică pentru gimnastica ritmică românească”

Participarea sportivei Annaliese Drăgan la Jocurile Olimpice de la Paris reprezintă în opinia preşedintei FRGR, Irina Deleanu, o revigorare a şcolii româneşti de gimnastică ritmică, în contextul în care precedenta calificare olimpică a fost a Anei Luiza Filiorianu, în 2016, la Rio de Janeiro.„Această participare la Jocurile Olimpice înseamnă foarte mult. Înseamnă o revigorare a şcolii de gimnastică ritmică româneşti, aşteptăm de opt ani această calificare. Sigur că noi am încercat în fiecare ciclu de calificare să mergem cu o gimnastă, dar nu am reuşit decât participarea Anei Luiza Filiorianu, în 2016, la Rio, şi acum mergem cu Annaliese Drăgan, în 2024”, a declarat Irina Deleanu.Sistemul de calificare la Jocurile Olimpice pentru sportivele de la gimnastică ritmică este unul foarte strict şi la această ediţie ar fi fost foarte greu ca România să participe cu două sportive, dar Irina Deleanu s-a arătat optimistă în ceea ce priveşte următoarea ediţie a JO, de la Los Angeles, din 2028.„Clar, nu am fi putut reuşi calificarea a două sportive. La noi este foarte greu să te califici. Este foarte strict sistemul de calificare şi în al doilea rând ne-ar fi trebuit mai multe gimnaste de nivel foarte mare, de top level, ca să putem să ajungem să calificăm două sportive. Dar este un obiectiv pe care ni l-am propus pentru ciclul olimpic următor. În 2027 avem calificare din nou şi ne-am propus şi calificarea cu ansamblu şi cu două gimnaste”, a afirmat preşedinta FRGR.