COSR a prezentat uniformele oficiale de defilare ale Team Romania pentru Jocurile Olimpice Paris 2024

Comitetul Olimpic şi Sportiv Române a prezentat, luni, uniformele oficiale de defilare ale Team Romania pentru Jocurile Olimpice Paris 2024, culoarea predominantă a vestimentaţiei fiind galben, un simbol al identităţii naţionale, informează site-ul oficial al COSR.Sportivii români vor defila la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024 sub noua emblemă Team Romania aprobată de Comitetul Internaţional Olimpic, în uniforme create de designerul român Gyarfas Olah şi fabricate în România de Pandora Fashion.Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024 se va desfăşura, pentru prima oară în istoria olimpismului, în afara stadionului, pe râul Sena. Aproximativ 94 de barje îi vor purta pe sportivi pe cei 6 km de scenă ai showului de deschidere de la Paris 2024. Se estimează că peste un miliard şi jumătate de privitori de pe întreaga planetă vor viziona acest impresionant spectacol oferit de organizatorii francezi şi în centrul căruia vor fi sportivii naţiunilor participante.„Team Romania este echipa de a cărei performanţă se leagă speranţele noastre pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024 şi în jurul căreia s-au concentrat eforturile şi priorităţile noastre din ultimul an. COSR şi-a propus ca anul acesta România să facă o demonstraţie de încredere în sine, de optimism şi de soft power ca naţiune progresistă şi valoroasă prin caracter uman, talent şi performanţă. La Paris, sub privirile întregii lumi, Team Romania este România”, a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu.