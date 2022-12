Ivan Sokolov, noul căpitan al naţionalei masculine de şah a României

Marele maestru Ivan Sokolov a semnat un contract pe o perioadă de patru ani pentru a fi căpitanul naţionalei masculine de şah a României.„Venirea mea la echipa naţională masculină a României implică noi obiective pentru atingerea cărora am un plan pe patru ani. Principalul obiectiv meu este de a câştiga o medalie (cât mai strălucitoare) şi la echipele europene şi o medalie (din nou, cu cât mai strălucitoare, cu atât mai bine) la Olimpiada de Şah. La nivel general, îmi doresc să contribui la îmbunătăţirea şahului românesc”, a transmis noul căpitan al tricolorilor.Ivan Sokolov a obţinut titlul de mare maestru internaţional în 1987, iar în 1988, a câştigat campionatul iugoslav. În 1995 şi 1998, a fost campion al Olandei. În anul 2000, a câştigat Campionatul European de şah rapid.Din 2013, a renunţat la cariera de şahist şi a devenit antrenor. L-a antrenat pe Salem Saleh şi a devenit antrenorul echipei naţionale a Emiratelor Arabe Unite, informează Federaţia Română de Şah.În anul 2016, a început să antreneze naţionala Iranului, unde l-a antrenat intensiv pe Alireza Firouzja (cel mai tânăr jucător din istorie care depăşit bariera celor 2800 puncte ELO, fost număr 2 mondial, actualmente număr 4 mondial). În 2022, a câştigat medalia de argint cu echipa Uzbekistanului la Campionatul Mondial de la Ierusalim.„Legătura mea cu şahul românesc a început în urmă cu doi ani, când am avut prima sesiune de antrenament cu cel mai talentat jucător al României (şi al doilea cel mai bine cotat după Richard Rapport), Bogdan Deac. Colaborarea noastră a fost fructuoasă, aşa că am continuat. În urmă cu câteva luni, am fost contactat de către Federaţia Română de Şah pentru a susţine un seminar de antrenori în staţiunea Mamaia”, a explicat marele maestru Ivan Sokolov.Foto: Facebook / Federaţia Română de Şah / Maria Emelianova / chess.com