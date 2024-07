Lăcrămioara Perijoc: „Vreau să le bat pe cele mai bune şi să fiu cea mai bună”

Pugilista Lăcrămioara Perijoc, vicecampioană europeană, participantă pentru prima oară la Jocurile Olimpice, în această vară, la Paris, a declarat că are ca obiectiv o clasare pe podiumul olimpic şi să obţină o medalie cât mai strălucitoare.Lăcrămioara Perijoc (30 ani), de la CSA Steaua, s-a calificat la JO 2024 datorită medaliei de argint cucerite la Jocurile Europene din 2023 din Polonia (cat. 54 kg) şi este singura reprezentantă a boxului românesc la Paris.„Obiectivul meu personal este să mă clasez pe podium, pentru că orice sport se duce acolo cu gândul de a lua cel puţin o medalie, cât mai strălucitoare, cât mai valoroasă. Nu cred că te duci acolo să faci prezenţă sau cel puţin eu nu simt că mă duc acolo doar să fiu prezentă. Îmi doresc să mă bat cu cele mai bune şi să le bat pe cele mai bune. Vreau să fiu cea mai bună. Sunt la prima mea ediţie a Jocurilor Olimpice, dar m-am pregătit foarte mult mental, pentru că îmi doresc de foarte mult timp să mă calific la Jocuri. Nu mi-a impus niciun obiectiv federaţia, pentru că ei ştiu că eu îmi fac treaba cât pot de bine. Ei şi-o fac pe a lor şi care va fi să fie, ăla va fi obiectivul îndeplinit. Eu am încredere în mine şi în procesul prin care am trecut. Nu simt nicio presiune din partea lor”, a declarat suceveanca Lăcrămioara Perijoc.Perijoc, vicecampioană mondială în 2022, abia aşteaptă să urce pe ringul olimpic din Paris.„Aş putea spune că sunt într-o perioadă destul de tensionată. Simt presiunea şi emoţiile competiţiei, dar în acelaşi timp am şi momente când sunt foarte relaxată şi abia aştept să încep să concurez. Mă simt bine, mă simt pregătită şi sunt gata să intru în ring. Sunt într-o perioadă în care sunt foarte bine din punct de vedere al pregătirii, şi fizic, şi mental, şi tot, mă simt bine. Voi merge cu antrenorii mei Adrian şi Mihaela Lăcătuş şi cu colega mea de antrenament Claudia Nechita, ca sparring-partner”, a concluzionat Lăcrămioara Perijoc.