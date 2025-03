Litoral Mangalia 2 Mai şi Star Farul, marile campioane la Trofeul Constanţei

Trofeul Constanţei la fotbal în sală a ajuns la final. Weekendul care tocmai a trecut a fost unul plin de emoţii la Sala Sporturilor „Simona Amânar”. Au fost două zile intense în care s-au disputat semifinalele şi finalele celor două competiţii, old-boys 35+ şi old-boys 45+.În prima semifinală din turneul old-boys 35+ s-au înfruntat CS Agigea şi AS FCS Performer 2007 Năvodari. Două formaţii care au propus întotdeauna un fotbal de calitate atunci când a venit vorba de această competiţie.După un meci extrem de echilibrat care s-a încheiat la egalitate, scor0-0, cele două echipe au trecut la executarea loviturilor de departajare, acolo unde nervii şi emoţiile au atins paroxismul.Fotbaliştii celor de la Performer nu s-au regăsit şi au ratat tot. Rând pe rând, jucători consacraţi precum Georgian Păun, Marian Măciucă, Adrian Benciu sau Ionuţ Florea au ratat loviturile de departajare, în timp ce pentru CS Agigea a înscris Adrian Bică, ducându-şi echipa în marea finală.În cealaltă semifinală s-au întâlnit Litoral Mangalia 2 Mai şi Squadra Viola. Cele două formaţii au jucat de la egal la egal, însă echipa din 2 Mai a fost mai pragmatică şi la finalul timpului regulamentar s-a impus cu scorul de 4-2. Pentru Litoral Mangalia 2 Mai au înscris Enis Bolat şi Erdinci Cogali, fiecare cu câte o „dublă”, în timp ce pentru Squadra Viola au înscris Denis Nicolae şi Cătălin Creţu. Tot sâmbătă au avut loc şi cele două semifinale din cadrul turneului old-boys 45+.În prima dintre ele s-au întâlnit Star Farul şi CS Agigea. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2, iar apoi, după executarea loviturilor de departajare, Star Farul s-a impus cu 4-0 şi 6-2 la general.În cea de-a doua semifinală pe parchetul din Sala Sporturilor „Simona Amânar” şi-au făcut apariţia FC Constanţa şi AS FCS Performer 2017 Năvodari. Performer a făcut un meci foarte bun la capătul căruia s-a impus cu scorul de 7-2.Duminică, în finala mică a turneului old-boys 35+ s-au întâlnit AS FCS Performer 2017 Năvodari şi Squadra Viola. La capătul unui meci foarte spectaculos Squadra Viola s-a impus cu 4-3 după ce a revenit de la scorul de 1-3.Finala mare le-a adus faţă în faţă pe CS Agigea şi Litoral Mangalia 2 Mai. După o luptă acerbă, echipa din 2 Mai s-a impus cu 2-1 şi a ridicat la final marele trofeu deasupra capului. Pentru Litoral Mangalia 2 Mai au înscris Enis Cogali de două ori, în timp ce pentru Agigea a marcat Adrian Benciu.În finala mică a turneului old-boys 45+ s-au întâlnit FC Constanţa şi CS Agigea. La capătul timpului regulamentar de joc cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2, iar apoi FC Constanţa s-a impus după executarea loviturilor de departajare.Finala mare a fost una fără istoric. Star Farul a trecut ca vântul şi ca gândul pe lângă AS FCS Performer 2017 Năvodari după ce s-a impus cu scorul de 6-1.Iubitorii fotbalului de sală din Constanţa au plecat astfel mulţumiţi acasă văzând un spectacol garantat şi aşteptând cu nerăbdare ediţia de anul viitor.