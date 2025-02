„Trofeul Constanţei” la fotbal în sală se apropie de fazele superioare

Mult a fost, puţin a mai rămas. În weekendul care urmează se vor afla ultimele echipe calificate în fazele finale din cadrul „Trofeului Constanţei” la fotbal în sală.Iubitorii acestui sport vor avea ocazia să urmărească meciuri atât sâmbătă, 15 februarie, cât şi duminică, 16 februarie.Aşadar, sâmbătă, cu începere de la ora 18:00, Baricada Constanţa va da piept cu FC Amicii într-o partidă care se anunţă foarte echilibrată.50 de minute mai târziu pe parchet vor intra Ultras Constanţa şi AS FCS Performer 2017 Năvodari. Meciul este cu atât mai aşteptat cu cât Performer are în componenţă jucători extrem de experimentaţi cum ar fi Ionuţ (Boaţă) Florea, Viorel (Jimmy) Farcaş sau fostul căpitan al celor de la FC Farul Constanţa, Ion Barbu.De la ora 19:40, Victoria Cumpăna va intra în arenă şi va juca împotriva formaţiei NGM Năvodari. Această partidă va fi urmată de meciul dintre Oportun Mangalia şi Star Farul, joc care va începe la ora 20:30.Duminică, de la ora 16:00, CS Lumina va juca în compania celor de la CSO Murfatlar, iar de la ora 16:50, Săgeata Stejaru 2015 Constanţa va juca în compania celor de la Voinţa Constanţa.De la ora 17:40 AS FCS Performer 2017 Năvodari va oferi încă o reprezentaţie de gală, de data aceasta în faţa celor de la CSO Murfatlar.Weekendul va fi închis de meciul dintre Squadra Viola şi Constructorul Topraisar care va avea startul la ora 18:30.Aşadar, vom avea un sfârşit de săptămână cu multe meciuri spectaculoase care cu siguranţă vor face deliciul publicului.„Trofeul Constanţei” a adunat la start echipe cu jucători experimentaţi, pe parchet făcându-şi apariţia foşti protagonişti ai fotbalului mare din România, cum ar fi Dorel Zaharia, cel care printre alte echipe a evoluat la FC Farul Constanţa sau la Steaua Bucureşti, perioadă de glorie pentru el, mai ales după ce a înscris un gol pe terenul super formaţiei Arsenal Londra într-un meci din UEFA Champions League.Tot la „Trofeul Constanţei” evoluează şi Cosmin Paşcovici sau Florin Pătraşcu, foşti mari jucători la FC Farul Constanţa.De asemenea, publicul are ocazia să îl vadă şi pe talentatul Mimi Stoica, fostul căpitan al echipei naţionale de fotbal în sală a României.Toţi aceşti jucători au atras în primele săptămâni un public numeros la Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanţa, un public cunoscător de fotbal în adevăratul sens al cuvântului.Totodată, toată lumea aşteaptă fazele eliminatorii ale competiţiei, acolo unde cu siguranţă meciurile vor fi mai echilibrate, dar şi mai spectaculoase.Iubitorii fotbalului din Constanţa vor putea urmări astfel în continuare acest turneu care este aşteptat an de an la malul mării.În prezent, s-a schimbat doar numele său, însă formatul a rămas acelaşi, iar echipele care participă sunt tot cele tradiţionale.