Spectacol în Sala Sporturilor. Festival de goluri la „Trofeul Constanţei”

Duminică, la Sala Sporturilor „Simona Amânar” a avut loc încă o etapă plină de meciuri din cadrul Trofeului Constanţei la fotbal în sală. Partidele au fost extrem de spectaculoase, iar iubitorii acestui sport au avut ce vedea.Ziua a început cu meciul dintre CS Agigea şi Liga Ofiţerilor, partidă din competiţia veteranilor. Agigea s-a impus cu scorul de 8-3, jumătate dintre goluri fiind marcate de fostul mare fotbalist Dorel Zaharia.Tot în competiţia veteranilor, Voinţa Valu lui Traian a câştigat duelul cu Săgeata Stejaru 2015 Constanţa, cu scorul de 3-2. Victoria celor din Valu lui Traian a fost posibilă şi datorită unei galerii numeroase şi gălăgioase care şi-a încurajat favoriţii pe tot parcursul meciului.În turneul principal, CS Agigea a stat faţă în faţă cu FC Ziariştii. Formaţia din Agigea s-a dovedit a fi mai experimentată, iar FC Ziariştii nu a rezistat în faţa sa. Agigea s-a impus cu scorul de 5-1, singurul gol al ziariştilor fiind înscris de Marian Encică.Una dintre surprizele zilei s-a consumat în meciul dintre FCV Farul Constanţa şi Litoral Mangalia 2 Mai. Cu mulţi jucători experimentaţi în teren, Farul nu a făcut faţă echipei din 2 Mai şi a cedat într-un mod incredibil cu scorul de 1-4.Săgeata Stejaru 2015 Constanţa a întâlnit echipa FC Amicii pe care, la capătul timpului regulamentar de joc, a învins-o cu scorul de 2-0.Meciul a fost urmat de confruntarea dintre CSO Murfatlar şi Ultras Constanţa. Formaţia din Murfatlar nu a putut rezista şi s-a văzut învinsă cu 0-2.Baricada Constanţa a jucat în compania echipei TMV Ovidiu şi s-a văzut învinsă cu scorul de 2-3 la capătul unui meci foarte spectaculos.Ultimul meci al zilei le-a aparţinut celor de la CSO Murfatlar şi Voinţa Constanţa, partidă disputată în turneul veteranilor.Echipa din Murfatlar a dezvoltat un joc mai bun şi a câştigat meciul cu scorul de 3-0.Aşadar, în Grupa A lider este ACS Săgeata Stejaru Tulcea, care are 9 puncte, urmată de TMV Ovidiu, cu 6 puncte.Grupa B este condusă de CS Agigea cu 9 puncte, iar în spatele acesteia se află Litoral Mangalia 2 Mai, care are 6 puncte. Pe locurile 3 şi 4 se află FCV Farul şi Voinţa Valu lui Traian, ambele cu câte 4 puncte. FC Ziariştii ocupă ultimul loc, cu zero puncte, având trei înfrângeri din tot atâtea posibile.În Grupa C, FCS performer 2017 Năvodari este pe primul loc cu 6 puncte, iar pe poziţia a doua se află CS Lumina cu acelaşi număr de puncte, în timp ce pe locul al treilea este Ultras Constanţa, cu 3 puncte, la egalitate cu Oportun Mangalia.Grupa D are ca lider echipa Constructorul Topraisar, cu 6 puncte, iar pe poziţia a doua se află NGM Năvodari cu 3 puncte, la egalitate cu Squadra Viola.Trofeul Constanţei continuă şi la sfârşitul acestei săptămâni cu ultima etapă din faza grupelor, atunci când se vor afla toate echipele calificate în fazele eliminatorii.